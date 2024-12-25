Мнение «аналитика»: О капитализме по-русски… Он весь пахнет катастрофой?

–

Одна из таких катастроф разворачивается прямо на глазах после того, как два танкера ЗАО «Волгатранснефть» развалились от шторма и старости в Керченском проливе, загрязнив мазутом и огромную акваторию, и немалую территорию. Сейчас её очищают волонтёры, но их сил не хватает.

А как такое вообще могло произойти?

Всплывают удивительные подробности.

Оказывается, вот эти затонувшие танкеры «Волгонефть» нарушили сезонные ограничения на плавание, а ещё несколько судов «Волгатранснефти» работали без лицензии на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. Об этом сообщил Минтранс. И как-то странно замолчал.

Ну, понятно, что это «рашн бизнес» такой — эксплуатировать всё и всех до последней капли, не вкладывая в модернизацию ни копейки. И также до последнего надеяться на русский авось. Так было в 1990-е, так стало и в 2020-е.

А вот интересно, кто же всё-таки осуществлял технический надзор над этими старыми корытами?

И кто крышевал перевозчиков, клавших с пробором на нормы, запреты и правила?

Кто в итоге за это всё ответит и свободой, и рублём?

Неужто — «уважаемые люди»?

—