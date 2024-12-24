Мнение: У США есть шанс избавиться от леваков

1. Та консервативная Америка, которую воспел Голливуд и которой мы отчаянно завидовали в 20-м веке, теперь полевела и ускоренно погружается в состояние упадка, о чём американцы последние 10 лет буквально кричат. Почему срамолатрия (культ срама) смогла так быстро по историческим меркам захватить процветающее общество? Консервативный автор Джоэл Коткин указывает на главный рассадник левой заразы, университеты. Процитирую небольшой фрагмент статьи, которую, возможно, вы захотите прочесть целиком (ссылка):



…директора крупных корпораций, банков, инвестиционных фирм, главы государств, военачальники, руководители медийных и религиозных организаций. Почти треть из них училась в 20 элитных университетах.

Подобно своим давним предшественникам из числа духовенства, сегодняшние преподаватели и ученые придерживаются общей идеологии. Согласно одному часто цитируемому исследованию, к 2017 году 60% профессуры относило себя либо к ультралевым, либо к либералам, и всего 12% считали себя консерваторами либо крайне правыми…

…Идеологически однородные университеты стали похожи на лагеря по перевоспитанию и идеологической обработке, где смешивают с грязью традиционные западные ценности и продвигают леворадикальную идеологию…

…Большинство студентов говорят о своей готовности доносить на преподавателей, если те будут говорить что-то оскорбительное. По данным исследовательского центра Pew, примерно 40% миллениалов выступают за запрет высказываний, обидных для меньшинств…

Здесь бы нам и порадоваться добровольному сходу агрессора с дистанции, однако, увы, выборы в США выиграл Дональд Трамп. Это уже не плюшевый Трамп 2016 года, который играл в белых перчатках и пытался по-пионерски послушно вписаться в систему. На этот раз Дональд Трамп победил глубинариев в жестокой, местами даже смертельной борьбе, так что теперь сама ситуация подталкивает его к суровейшей зачистке лагеря оппонентов. Трамп уже заявил, что при нём в США официально будет только два пола, и что он вышвырнет трансформеров отовсюду, включая армию и спорт. Если у Дональда Трампа всё получится — а сила на этот раз на его стороне — американское общество имеет хороший шанс не только выздороветь, но и получить мощный иммунитет от левых идей.

2. В Сан-Франциско обокрали девушку-левака, которая требовала лишить полицию финансирования: она утверждала, что полиция притесняет простых людей, насаждает расизм и сексизм. После протестов движения БЛМ, широко развернувшихся в 2020 году под лозунгом «Дефинансируйте полицию», в отдельных штатах и городах действительно резко сократили выплаты полицейским. Это ожидаемо привело к всплеску преступности, причём насильственной: воровства, убийств и грабежей.

Недавно воры угнали арендованный грузовик, в котором было всё имущество активистки. Теперь активистка громко жалуется на бездействие полиции и требует найти воров (ссылка 1, ссылка 2).

3. Недавно прямо в центре Нью-Йорка убили Брайана Томпсона, директора крупнейшей американской страховой компании в области медицины. Страховщиков в США не любят: они разоряют американцев, отклоняя под нелепыми предлогами каждый третий запрос на выплату медицинских страховок. Однако лечиться на свои — тоже не вариант. Это вам не Россия, в США столкновение с медицинской системой может в два счёта обанкротить даже зажиточного представителя среднего класса.

Убийцей ожидаемо оказался левый активист, «борец с капитализмом» и фанат экобесия (ссылка). Боевик написал манифест, в котором обличает Министерство здравоохранения, социальные службы США и всю американскую медицинскую систему в целом.

Действительно, Америка больна, в том числе и в медицинском смысле. Массовое ожирение, массовое использование опиоидных обезболивающих и постоянные смерти от передозировок. Продолжительность жизни в США, упавшая после эпидемии ковида, так до сих пор и не восстановилась.

Однако, как показывает история, все текущие проблемы покажутся мелкими и маловажными, если леваки развернут в США масштабный террор, подобный тому, который социалисты организовали в Российской Империи. Судя по радости в американских соцсетях, этого пока что американцы не понимают.

Впрочем, с другой стороны, спецслужбы в США работать умеют. Условный Владимир Ильич, попытайся он поураганить в современной Америке, комфортной ссылкой в Шушенское не отделался бы: ему впаяли бы для начала пару пожизненных, а потом тюремные медики удовлетворили бы его «добровольную» просьбу о смене пола, как это произошло с Брэдли Мэннингом несколько лет назад.