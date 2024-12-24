 

На острове Ява пробудился вулкан Раунг, это может привести к проблемам с доступом на Бали

24.12.2024, 18:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В восточной части острова Ява пробудился вулкан Раунг и выбросил облако пепла. Ожидаются ограничения авиасообщения с островом Бали. Возможны проблемы и доступностью острова Ламбок.

Власти Индонезии о пострадавших пока не сообщают.

Бали – популярный среди западных туристов курорт.

Раунг – действующий стратовулкан на востоке острова Ява, в провинции Восточная Ява, в 180 километрах к западу от города Сурабая. Высота 3332 метров над уровнем моря. Сложен андезитовыми и базальтовыми лавами. На вершине – кальдера диаметром около 2 км, глубиной до 600 м. Из-за последнего извержения в августе 2015 года был закрыт международный аэропорт Нгурах-Рай на острове Бали.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / В России приговорен к 15 годам заключения гражданин США Евгений Спектор

24.12 / Американские военные сообщили, что Санта-Клаус отправился в путь

24.12 / Первые приговоры по делу о погроме в Амстердаме – “Гнев, а не антисемитизм”

24.12 / Обвинение в РФ запросило для Татьяны Лазаревой 6,5 лет лишения свободы заочно

24.12 / Южнокорейская оппозиция угрожает импичментом преемнику отстраненного президента

24.12 / В США госпитализирован бывший президент Билл Клинтон

24.12 / Террорист, совершивший наезд на людей в Магдебурге, оставил завещание

24.12 / Разведка Украины сообщила о “загадочном пожаре”, уничтожившем склад БПЛА под Елабугой

24.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1034-й день войны

24.12 / Во Франции проходит траур по жертвам урагана на Майотте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика