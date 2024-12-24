 

Рупор кремлевской пропаганды: В Днепропетровской области строят укрепления

24.12.2024, 16:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После продвижения российской армии к югу от Красноармейска, противник спешно активизировал строительство укреплений в Днепропетровской области, которые по утверждениям украинских источников совершенно недостаточны.

Сейчас передовые позиции ВС РФ находится примерно в 8,5 км от границ Днепропетровской области, на территории которой ранее полноценные сухопутные боевые действия не велись. Вступление российской армии в Днепропетровскую область будет важным символическим событием, наступление которого противник пытается оттянуть.

При затягивании войны со временем увидим и наступление на Павлоград.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Мнение: Шоколадница года!

24.12 / Россиян обязали открывать шторы в 7 утра

24.12 / С 1 января 2025 года за каждым бездетным гражданином будет закреплена многодетная семья

24.12 / В Монако появился уникальный плавучий экорайон стоимостью 2 миллиарда евро

24.12 / Абхазские правоохранители объявили в розыск россиянина, починившего лифт в пятизвёздочном отеле

24.12 / ESA использует португальские субмарины для изучения долгих космических путешествий

24.12 / Мнение «аналитика»: О первой удаче за три года… Дед Мороз спешит на помощь?

24.12 / Мнение: Финны беднеют после разрыва с Россией, и почему русский Двинск стал нерусским Даугавпилсом

24.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Многоженство отменили

24.12 / Мнение: Всё – во имя безопасности!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика