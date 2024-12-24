Рупор кремлевской пропаганды: В Днепропетровской области строят укрепления

После продвижения российской армии к югу от Красноармейска, противник спешно активизировал строительство укреплений в Днепропетровской области, которые по утверждениям украинских источников совершенно недостаточны.

Сейчас передовые позиции ВС РФ находится примерно в 8,5 км от границ Днепропетровской области, на территории которой ранее полноценные сухопутные боевые действия не велись. Вступление российской армии в Днепропетровскую область будет важным символическим событием, наступление которого противник пытается оттянуть.

При затягивании войны со временем увидим и наступление на Павлоград.

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