Абхазские правоохранители объявили в розыск россиянина, починившего лифт в пятизвёздочном отеле

МВД Абхазии разыскивает гражданина России Николая Н. из Новокузнецка, который самовольно отремонтировал лифт в пятизвёздочном отеле «Гагра-люкс». По словам правоохранителей, турист грубо нарушил местные традиции гостеприимства, лишив персонал отеля возможности носить чемоданы постояльцев за дополнительную плату на верхние этажи.

«Этот лифт не работал с 1999 года и был отключён в День независимости нашего государства. Все наши постояльцы давно знают, что он не работает и с пониманием относятся к этому», — возмущается директор отеля Нугзар Кацария.

Отельер подсчитал убытки гостиницы от недобросовестных действий постояльца: носители чемоданов ежегодно приносят в бюджет заведения 5-8 млн рублей. Эти средства, а также материальный ущерб на такую же сумму, планируется взыскать с туриста.

Поддержку Кацарии и его коллегам оказали абхазские парламентарии. В зал заседаний внесён законопроект, запрещающий туристам заниматься самостоятельным ремонтом в номерах. Отдыхающим возбраняется чинить сантехнику и бытовые приборы, менять лампы накаливания или батарейки в пультах – для любой такой процедуры необходимо вызывать администратора. Также собственники гостиниц планируют брать с гостей курортов дополнительную плату за зарядку гаджетов.

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