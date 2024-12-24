ESA использует португальские субмарины для изучения долгих космических путешествий

ВМС Португалии выделили военную подлодку класса Tridente для реализации проекта Европейского космического агентства под названием «SubSea». Он посвящен изучению особенностей длительного пребывания людей в замкнутом пространстве при выполнении ими особо ответственных миссий. Это своего рода имитация космического полета на большие расстояния — например, к Марсу и иным планетам.

Человечество использует подлодки более столетия, а атомные субмарины, которые способны месяцами оставаться в полной изоляции — не менее полувека. Соответственно, все ключевые аспекты безопасности, жизнедеятельности и сохранения психического здоровья экипажа внутри давно отработаны. Однако у ЕКА есть свои задачи, которые отличаются от типичной работы подводников, поэтому агентство решило использовать подлодки для проведения собственных исследований.

В проекте «SubSea» примут участие 25 добровольцев из университетов Германии, Португалии и Италии. Им предстоит провести под водой 60 дней, в условиях нарастающего стресса и скуки. У этих людей нет военной подготовки, поэтому стоит ожидать трудности с дисциплиной и сохранением здоровой атмосферы в коллективе. Но как раз это и является главным предметом исследования.

Первая, пробная группа, уже вернулась из короткого путешествия под водой. У них были собраны биоматериалы для измерения маркеров стресса и состояния иммунитета. Давно доказано, что человек способен физически и морально адаптироваться к жизни в условиях стресса и изоляции, но как именно это лучше делать — все еще под вопросом.Источник — ESA