Мнение: Финны беднеют после разрыва с Россией, и почему русский Двинск стал нерусским Даугавпилсом

1. Восточные регионы Финляндии долгое время процветали за счёт русский туристов, а вся Финляндия жирела, играя выгодную роль прокладки между СССР-Россией и Европой. Когда СССР распался, и запрет на зарубежные поездки для русских был снят, Финляндия стала важным направлением для петербуржцев. В девяностые самые тороватые наши горожане закупали в Финляндии иностранные товары, а после 2000 года Финляндия стала уже излюбленным туристическим местом для петербуржцев. Большую часть товаров к этому времени можно уже было купить прямо в Петербурге, так что мы ездили в Финляндию отдыхать, «посмотреть на цивилизацию». По цене такая поездка была доступна каждому: особенно в спартанском варианте, то есть на туристическом автобусе и с разрешённым блоком сигарет в рюкзаке.

Постепенно начала уходить в прошлое и эта традиция, так как в 2010-х Финляндия смотрелась уже по сравнению с Петербургом захолустьем. Но всё же Петербург — мегаполис с населением в 5,5 млн человек, поэтому желающих прокатиться на выходные «в Финку» хватило бы, думаю, ещё на несколько десятилетий.

Под нужды наших туристов финны выстроили у границы специальные центры — к примеру, знаменитую «Шайбу» в Ваалимаа. Этот небольшой круглый торговый центр у заправки двадцать лет назад казался мне чем-то космическим, а сейчас вызывает недоумение своей маленькостью. Для понимания масштабов, «Шайба» — это примерно 2 тысячи квадратных метров. В Петербурге при этом чуть ли не в каждом районе города есть ТЦ площадью в 100 тысяч квадратных метров или больше. Торговый центр в 10 тысяч квадратов считается у нас небольшим, такие построены в обилии вокруг каждого метро.

Сейчас «Шайба», насколько я знаю, закрыта. Целая эпоха ушла. Банкротится и прочая приграничная инфраструктура: после разрыва отношений с Россией в 2022 году весь юго-восток Финляндии потерял ключевой источник дохода. Финские власти пытаются спасти хоть что-нибудь, снижая налоги в особенно пострадавших от участия в экономическом блицкриге районах (ссылка):



В Финляндии предложили создать особые экономические зоны (ОЭЗ) у границы с Россией, передает ТАСС. Они могут появиться в регионах, которые сильнее остальных пострадали из-за закрытия границ и отсутствия туристов.

Идея с ОЭЗ пока прорабатывается. Предлагается, что там могут применяться налоговые льготы или иные формы региональной поддержки.

2. Было бы ошибкой думать, что на Россию были завязаны только приграничные регионы Финляндии. Интеграция финнов с восточным соседом (с нами) была теснейшей, так что теперь, когда финны рубанули торговые связи, постепенно пересыхает вся финская экономика целиком.

Вот, к примеру, две свежие новости, по наводке сообщества «Перемоги». В Финляндии сворачивают больничную сеть, при этом в некоторых городах финны вынуждены закрывать больницы с круглосуточной медпомощью. К примеру, без ночной медпомощи (даже без экстренной) останутся города Оулайнен и Сало (ссылка). Для понимания глубины проблемы, финский город Сало — это примерно как наш Всеволожск под Петербургом. Население — 51 тысяча человек, что для Финляндии много. Финская оппозиция против закрытия больниц возражает, но, разумеется, её никто не слушает: денег нет.



Тем временем финская молочная компания Валио, зарабатывавшая на поставках в Россию своих сыров с йогуртами, закрывает очередной завод под Хельсинки (ссылка). В апреле компания сообщала, что вынуждена будет закрыть ещё и завод в Турку, но я не знаю, закрыла она его уже, или нет.



В 2024 экономика Финляндии сократится на 0,5%. Финны страдают от экономического спада третий год подряд.

3. Многие знают историю про Пыталовский район Псковской области, на который долгое время претендовала Латвия: Владимир Ильич отдал его латышам в 1920 году, но в 1944 году мы забрали щедрый подарок Ленина обратно, присоединив его к нашей Псковской области. После 1991 года Латвия вяло пыталась выпросить его снова, но в итоге Путин сказал, что «не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши». Латвийские власти осознали, что тут им ловить нечего, и от претензий отказались, так что в 2007 году граница была демаркирована.

Но, как указывают в комментариях на Дзене, некоторые подарки большевиков латыши всё-таки сохранили за собой (ссылка):

По Рижскому мирному договору, заключённому 11 августа 1920 года между Латвийской Республикой и Советской Россией, город Двинск и Двинский уезд отошли в состав независимой Латвии. В том же году город переименовали в Даугавпилс («за́мок на Даугаве»), а бывший Двинский уезд стал называться Даугавпилсским уездом…

По переписи 1897 года в Двинске проживало менее 2% латышей. 46% населения было евреями, 27% русскими, 16% поляками, 4% немцами, 2% белорусами. Сейчас в городе проживает 47% русских, 21% латышей, 13% поляков, 7% белорусов, основной язык общения – русский.