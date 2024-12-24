Мнение «аналитика»: О минутке обжигающей правды… Украину не спасти от поражения и краха?

А ведь могли бы нормально жить, торговать — кто нефтью и газом, кто семечкой — петь песни и пить напитки. Всё тихо, мирно, по-доброму. Но вместо этого — затяжной военный конфликт, дошедший до той стадии взаимного ожесточения, когда «в живых должен остаться только один».

Как же так получилось?

Многие считают, что во всём виноват «один съехавший дедушка». Но всё гораздо сложнее.

Всё началось с того, что на Западе в ведущих университетах и в гуманитарной науке победили левые идеи Франкфуртской школы неомарксизма. А в 1990-е годы эти идеи проникли в российскую и украинскую гуманитаристику, которая только и формирует национальное сознание.

Левые идеи предполагают, что есть жертва — она всегда права и светла, а агрессор всегда неправ. При этом те, кто правы, неизбежно должны победить. Американские глобалисты искренне верят в это, как и украинские элиты, вскормленные западными леваками.

Однако никогда в истории не существовало войн, где одна из сторон считала бы себя неправой. Всегда воюют «правые» с «правыми». Сейчас — тоже.

Чтобы понять это, нужно выйти за пределы пропаганды и взглянуть на ситуацию со стороны. Мы (украинцы — А.Н.) хотим понравиться Западу и быть им принятыми, в то время как и Кремль стремится к признанию их Западом на равных. Но нас украинцев — А.Н.) не собирались и не собираются принимать ни в НАТО, ни в ЕС. России тоже отказали быть частью Запада в свое время, неоднократно «плюнув в лицо», обманув много раз, как он считает.

Украину западные элиты превратили в капкан для России, куда РФ охотно прыгнула, искренне веря, что защищается. В Кремле надеются, что, Запад, увидев силу, пригласит их на равных за один стол для принятия решений в мире. А по сути, что Украине, что России бросили кость и мы бьём друг другу морду, надеясь победить в чужой игре, где нам честно объяснили, что нам не дадут проиграть, а России – выиграть.

Причём #Украина, потеряв уже треть населения, рьяно пытается стать даже не партнером на Западе, а вечно просящим мелким клиентом. Украинская уверенность в том, что мы – «жертва российской агрессии», а значит «неизбежно» победим противника, не позволяет нам увидеть, что мы проигрываем не только сейчас, но и с каждым днём теряем возможность суметь подняться в будущем.

С приходом Трампа появилась возможность это остановить и изменить. Сторонники реалполитик в новой администрации Белого дома считают, что вместо войны лучше договариваться. В Кремле также есть часть элит, которые выступают за прекращение войны и поиск возможности к дипломатическому урегулированию.

Теперь осталось найти и привести к власти в Киеве человека, который сможет выйти за коллективные обиды и поставить интересы Украины и будущее Украины выше пропагандистских лозунгов. Который сможет проводить трезвую и, главное, независимую политику, что исключит повторение конфликтов с РФ, откроет возможности развивать партнёрские отношения как со странами Запада, так и со странами Глобального юга. Который позволит Украине развиваться, а украинцам иметь все возможность жить и свободно планировать свое будущее у себя дома.

Это вот всё пишет Алексей Арестович в редкую минутку просветления. И хотя кое с чем в его речах можно поспорить, в главном он прав? Конфликт между РФ и Украиной принесён извне и ни российскому, ни украинскому народам он не нужен, а значит, пора его сворачивать и кончать, чтобы иметь возможность развиваться дальше?

И осталось только найти и привести к власти в Киеве трезво мыслящих людей?

Ну и где их искать в охваченной военным угаром стране?

За рубежом?

—