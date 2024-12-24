Мнение: Шахматная драма в Сингапуре

Самый захватывающий матч

Последний матч произвел чрезвычайно странное впечатление и породил много кривотолков, начиная с уже давнего недовольства публики – какой, дескать, может быть “матч на первенство мира”, если в нем не играет однозначно сильнейший в мире игрок в шахматы?!

В Сингапуре играли чемпион мира китаец Дин Лижень и восходящая звезда из Индии 18-летний Гукеш. Последний как раз более всего и поразил с самого начала. Он пришел на матч в ранге молодого гения, чуть ли не будущего шахматного мессии, типа все увидят его нереальный класс игры и падут ниц – а он тут же “в одни ворота” проиграл первую партию и показался до зевоты обычным, этакий шахматист из швейцарки средней руки. С какой-то малость маниакальной страстью играть белыми g4 при каждом удобном случае. Откуда у индуса “испанская грусть” по поводу пешки g?! – шептались знатоки.

В игре, изобиловавшей дичайшими зевками, тем не менее, возникла своя интрига, свое содержание, делавшее его крайне интересным. Правда, не шахматное. Матч сделала интересным обаятельная фигура чемпиона – Динь Лиженя. Уверен, что большинство переживало и, соответственно, “болело” за китайца, потому что тут ощущалась какая-то живая личностная драма. Хотя, если объективно, тут много загадочного. Просто есть некая ГИПОТЕЗА, без каких-либо фактических доказательств, что Динь, выиграв матч у нашего Непомнящего, чем-то заболел. Вроде как – некой депрессией. Какой, блин, депрессией?? С чего вдруг?!

Но все уверились, что у Лиженя последние два года (!) некое психиатрическое расстройство, он душевно болен и практически неспособен играть в шахматы. Словом, это был не рядовой матч не самых сильных шахматистов экзотической наружности, но какая-то представленная в реале “Защита Лужина” Набокова! Всё необходимое для психологической драмы: загадочная болезнь, Восток, сверхъюный претендент…

Поэтому собственно шахматы отходили на второй план, мы наблюдали как чемпион, пораженный неведомой болезнью, героически борется сразу с двумя напастями – не только с юным гением, пришедшим отобрать у него титул, но и со своим непонятным душевным недугом! И явно изнемогает в этой борьбе, но до последнего находит в себе силы подниматься и снова начинать бой. В этом плане, по своей драматической основе, прошедший матч был, пожалуй, едва ли не самым захватывающим за последнее время, с богатейшим ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ, а не шахматным содержанием.

И в нем остается загадка до сих пор. Что же за таинственная болезнь? Что с ним сделали чертовы китайцы, как они его так надломили, что практически сломали после победы в первенстве мира? Помню, рассказывали, что на турнире ПЕРЕД матчем с участием сильнейших шахматистов Лижень практически не мог играть, сидя за доской мелко трясся, а потом, что-то подставив в очередной раз, бессильно плакал прямо там, у всех на виду… После этого поэтому так всех поразило, что он сумел собраться в Сингапуре против Гукеша! Как?!

И финал невероятной драмы: наш явно БОЛЬНОЙ чемпион каким-то чудом (в матче, в котором всерьез предрекали общий счет порядка 7:0 в пользу юного индийского гения) почти добрался до финиша, сохраняя ничью 2:2, ему остается только сделать ничью белыми в последней партии, чтобы выйти на тайбрейк (мы помним, что у Яна Непомнящего Динь выиграл именно на тайбрейке). Надо только сделать эту ничью – и вот, Дин уже вышел в теоретически ничейное окончание! Однако – все зрители видят, в каких муках Диню дается эта последняя партия. Он ведет ее точно как марафонец, который преодолел дистанцию на самом пределе душевных и физических сил. Шатаясь, ничего не видя перед собой, бегун приближается к финишу. Вот до него километр… 500 метров… 300 метров… Бегун не бежит, он идет, точнее – бредет… Каждый шаг как в бреду.

И – конец мы все видели, видел весь шахматный мир. Метров за 200 до финиша Лижень упал. А в историю шахмат этот момент вошел как “самый феноменальный зевок в матчах на первенство мира”. На доске возник какой-то кооператив, дьявольская подстава самому себе, как будто рукой Лиженя управлял не он, а кто-то другой. Можно это интерпретировать как “рука судьбы”. В безопасной, совершенно ничейной позиции, за 10 минут до почетного завершения основного времени матча вничью, Динь, поддавшись какому-то затмению, ставит ладью под размен. А белый слон как нарочно загнан в яму на а8! Несколько самоубийственных ходов подряд!

Весь мир увидел, что последнюю партию Лижень уже просто не смог доиграть. Болезнь победила.