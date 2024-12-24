 

Во Франции проходит траур по жертвам урагана на Майотте

24.12.2024, 1:30, Новости дня
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23 декабря во Франции отмечают день траура в связи с гибелью людей на архипелаге Майотта – заморском департаменте, расположенном в Индийском океане. Известно о 35 погибших, однако власти полагают, что счет жертвам идет на сотни, если не на тысячи. Во всех департаментах Франции приспущены флаги. Ровно в 11:00 началась минута молчания.

Ударивший по архипелагу ураган Шидо стал самым мощным за последние 90 лет. Мощнейший циклон буквально сравнял с землей целые населенные пункты, скорость ветра превышала 225 километров в час. Наиболее сильно пострадали районы бедноты, ютящейся в хижинах. Был нанесен значительный ущерб инфраструктуре. Местные жители сравнивали ситуацию с апокалипсисом.

Стихийное бедствие усилило вражду между местными жителями и мигрантами. Прибывшего на Майотту после удара урагана президента Эммануэля Макрона обвинили в том, что основная гуманитарная помощь предоставляется чужакам, а исконным жителям островов приходится рассчитывать только на собственные силы.

Майотта расположена между Мадагаскаром и Африканским континентом. Здесь проживает около 320000 человек коренного населения и еще около 100000 мигрантов, которые и стали основными пострадавшими. Поскольку их учет не велся, установить точное количество погибших будет крайне сложно.


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