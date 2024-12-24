 

Мнение: Ютуб в России обвалился?

24.12.2024, 0:35, Разное
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В российских СМИ полно панических заголовков. Например, Газета.ру:

В России критически обвалился объем трафика YouTube. Объем трафика YouTube в России упал до критических 20%
А в Телеграме вообще рубят сплеча: “С 23 декабря YouTube в России заблокирован в России окончательно: трафик видеохостинга обнулился”.

Всё это я пишу, параллельно слушая очередную лекцию Марка Солонина про сравнение дивизий РККА и Вермахта с, представьте себе, этого же самого видеохостинга Ютуб. Как такое может быть? По всей видимости, это означает, что мой просмотр не фиксируется как просмотр с территории РФ. А просмотр легальным путем из России уже, стало быть, на данной территории уже невозможен. Причем – без какого-либо официального запрета.

Кого они обманывают, никак не пойму – сами себя? Все эти чиновники “со скошенными от постоянного вранья лицами”? Отрезали 76% населения от любимого ими сервиса, и сидят с невинными рожами – “а мы что? Мы ничего! Ручки-то – вот они!” Чем они заняты? Он таким образом “сохраняют популярность у населения”. Ну-ну.

РБК, 23.12. Трафик YouTube в России упал ниже 20% от средних значений. В Google заявили, что это не связано с техническими сбоями или действиями компании. В Кремле называли эту проблему «не приоритетной для россиян»

Источник: Размышления вольного социолога


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