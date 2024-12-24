Мнение «аналитика»: О поисках выхода… Путина опять «поводят за нос» и снова «кинут»?
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«Что ни день, то новые налёты украинских беспилотников», — сетуют Z-каналы и Z-блогеры. Многие уже даже негодуют: где обещанные удары возмездия? Почему украинцы до сих пор пользуются электричеством, например, а не сидят при лучине, как деды-козаки?
Но российский президент Владимир #Путин, недавно пообещавший дуэль с «Орешником», привычно ушёл в белое безмолвие.
Почему?
Договорняк-с…
Потому что «идёт подготовка к возможным переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа, которые могут стать историческими, согласно мнению Кремля, и [на данном этапе] обсуждаются три нейтральные площадки для встречи», — утверждает некогда провластный ТГ-канал, зачем-то признанный иноагентом, но тем не менее продолжающий деятельность почему-то без обязательной по закону «плашки».
И ещё, по его данным, представители Кремля ведут секретные консультации с миллиардером Илоном Маском.
«Источники, близкие к ситуации, утверждают: [Владимир] #Путин лично заверил [Илона] Маска, что до начала прямых переговоров с избранным президентом #США Дональдом Трампом #Россия не будет наносить ударов по энергетической системе Украины и не станет отвечать на любые атаки по своей территории. А “в обмен” на эту мирную паузу до 20 января, Илон Маск и подконтрольные ему #СМИ будут продолжать наносить информационные удары, нацеленные как на Владимира Зеленского, так и на европейских чиновников».
Это новый ХПП такой. «До конца [новогодних] праздников #Кремль будет избегать любой эскалации, — говорит анонимный источник. — Но Илон Маск обещал сыграть свою роль: его медиа должны ослабить доверие к украинскому руководству и ЕС».
Чисто по понятиям, да. Типа джентльменские соглашения.
Но разве стремление к нем в ущерб нормальным договорённостям не свидетельствует убедительно в пользу того, в каком отчаянном положении находится сейчас вся кремлёвская верхушка?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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