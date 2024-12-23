Мнение: Хитрый План Путина

Вы все спрашиваете, какие же у Путина “хитрые планы”, про которые часто говорят? Пожалуйста, вот один из них. По шкале “хитрости” – 4 балла из 5.

Специалисты по “харду” в области IT давно предупреждают, что использование таких способов обхода блокировок, как VPN, чрезвычайно перегружает интернет-трафик и, в принципе, приемлемо только тогда, когда випиэны используют считанные единицы пользователей всемирной сети. Однако после того, как в РФ стали блокировать Ютуб – видеохостинг, которым пользовались три из каждых четырех жителей РФ, использование vpn начало быстро расти, и уже сегодня, по мнению многих экспертов, можно сказать, что использование сервисов обхода блокировки Ютуба в России стало массовым.

Враги Путина радуются и скачут, приговаривая “Вот тебе, Путин! Шо, съел?! Народ не победить! Хрен тебе, а не блокировку Ютуба!” Путин же, читая многочисленные донесения о таких безобразиях, только кривит ухмылку на своих удмуртских скулах.

Ибо следствие происходящего очевидно. Массово включивший у себя vpn народ в один прекрасный день обвалит в России вообще ВЕСЬ интернет-трафик. Россияне проснутся – а интернет не работает. Никакой. Не только Ютуб.

В этом и заключается Хитрый План Путина. Он ведь ненавидит не один отдельный Ютуб – он ненавидит Рунет как таковой. Весь. Не зря ведь вплоть до последнего времени Путин, как известно, компьютерами вообще не пользовался, предпочитая работать по старинке, “как диды”. Тех же пристрастий он ждет и от своего богоспасаемого народа. И в итоге добьется того, что сам же народ, своими руками интернет в России… УНИЧТОЖИТ. А власть тут будет ни при чем.

Как на татами. Противник должен так броситься в атаку, чтоб сам же с разбегу разбил себе голову о бетон. Опытный дзюдоист может только чуть подтолкнуть доморощенных хакеров – они сами всё себе сломают.