 

Рупор кремлевской пропаганды: Дайте газ, а не то…

23.12.2024, 21:50, Разное
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Дайте газ, а не то…

Президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия, сообщили в Службе внешней разведки РФ.

По информации СВР, заявление прозвучало под конец совещания с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности Молдавии. После доклада премьер-министра Дорина Речана о том, с какими проблемами может страна столкнуться после истечения в конце 2024 г. российско-украинского договора на транзит природного газа, президент «вышла из себя» и возложила всю ответственность на Россию. По ее словам, если РФ не найдет способ доставить газ, то «Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье».

В СВР заявили, что Санду приказала завести уголовные дела в отношении руководства Приднестровья «за сепаратизм», а жителей региона тщательно досматривать при въезде и выезде. Президент также потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС.

17 декабря министерство энергетики Молдавии сообщило, что Приднестровье может сократить потребление газа в два раза после прекращения поставок газа через Украину. Сейчас для обеспечения нужд в газе и электроэнергии Приднестровской Молдавской Республики необходимо 3,7 млн куб. м в сутки. После завершения поставок российского газа через Украину Молдавская ГРЭС может перейти на уголь и сократить работу промышленных предприятий – тогда потребуется от 2,3 до 2,7 млн куб. м газа в сутки.

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2024/12/23/1083087-svr-ob-ugroze-eskalatsii-v-moldavii – цинк

Вскоре после этого Гагаузия заявила, что больше не признает Санду президентом Молдавии, а выборы в Молдавии считает сфальсифицированными.

Источник: Colonel Cassad


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