Мнение: Откуда берутся живые торпеды в РФ?

Почему Россия не оскудевает биороботами

На днях, пишут, по России прокатилась беспрецедентная волна подрывов и поджогов отделений Сбербанка с банкоматами, и всякого подобного хулиганства. Как видно (выложено масса роликов в Сети), всем этим занимались «живые торпеды» – обманутые мошенниками граждане, получившие «задание» от этих самых мошенников. Люди идут что-нибудь взрывать или поджигать в надежде вернуть свои потерянные деньги «за послушание».

Такое уже бывало неоднократно, все эти «бабушки-божьи одуванчики» уже и военкоматы поджигали, не только банки – но в эти выходные как-то, похоже, особенно густо пошло. Поджоги банков в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске… С виду – как заранее проработанная диверсионная спецоперация.

Многие уже в шоке – как?! Почему этот поток «обманутых мошенниками» людей-зомби, деловито подтаскивающих канистры с бензином к отделениям Сбера, никак не оскудевает?? Ведь кажется любому среднестатистическому жителю, что про этих самых мошенников СМИ в России продолбили уже все уши, про их, в общем-то, довольно бесхитростные плутни рассказывают день и ночь по всем программам телевидения, пишут во всех газетах, вещают из каждой магнитолы в автомобилях и маршрутках! Всё ведь примитивно и стандартно до посинения: «Ваши деньги пытаются похитить; надо все ваши деньги переложить на специальный защищенный счет; к вам приедет специальный курьер, соберите все свои деньги в пакет и сбросьте ему из окна; я сотрудник службы безопасности Сбербанка (майор ФСБ Петров)». Ведь кажется, что во всяких компаниях и даже в художественных фильмах (!) «сотрудник Службы Безопасности Сбербанка» – это уже такой мем, обозначающий откровенную подделку, заведомо подставную фигуру! Про них же анекдоты рассказывают!!!

И поди ж ты! Поток желающих лишиться всех своих сбережений, чтобы потом «поднять себе с пола срок» в отчаянной надежде вернуть всё обратно за террористические поджоги – не оскудевает!

Вывод приходится сделать шокирующий, для многих неожиданный. Оказывается, всеобщая вера во «всесилие нашей пропаганды», «власть сатанинского телевизора», которые типа полностью завладели умами и сердцами недорогих россиян, вдувают им в уши всё, что хочется власти – это миф! В стране имеется огромная, говоря сдержанно, ПРОСЛОЙКА наших с вами сограждан, которые никакой пропаганде в принципе неподвластны. Почему? Да просто потому, что они В ПРИНЦИПЕ ничего не читают, не слушают и не смотрят. А если что-то и слушают, то обладают редкостным даром – ничего не слышать. А также не видеть и уж конечно – не читать. Вся пропаганда, вместе с частичками реальной информации, проходит СКВОЗЬ них. Без какой-либо интерференции.

Ничем другим невозможно объяснить, почему эти люди умудряются девственно НЕ ЗНАТЬ ничего о мошенниках, «работающих» через телефоны и про любимые ими «защищенные счета». Если эти девственные, незамутненные товарищи никогда не слышали ничего из того, что день и ночь бормочет телевизор – неудивительно, что они же сумели сохранить какую-то феноменальную степень ДОВЕРИЯ непонятным голосам неизвестно кого из телефонной трубки.

Но, что удивительно, и это характерная черта нынешнего русского народа: эти люди, никогда не смотрящие телевизор, умудряются при этом оставаться не только доверчивыми, но и до крайности ЗАПУГАННЫМИ. Иначе как бы мошенники могли их так легко подцеплять на байки про неведомых злодеев коварно замышляющих умыкнуть у них деньги со счета? Почему эти ничего не читающие и не слушающие незамутненные люди «сразу и навсегда» верят, что у злодеев, вздумавших отобрать у бабули ее «гробовые», настолько длинные руки, что единственный выход – это сложить все свои деньги в сумку, а сумку сбросить с балкона некому «курьеру», посланному от Сил Добра, разглагольствующих сейчас в телефонной трубке?

Для меня, как для практикующего политтехнолога и пиарщика, этот феномен давно и хорошо знаком. Сколько раз я сталкивался, занимаясь выборными кампаниями в «глубинке», с такой вот инкапсулированностью местного населения. Тебе ведь, как пиарщику, необходимо каким-то образом продвигать как минимум собственного подзащитного, баллотирующегося на тот или иной выборный пост. А значит – надо искать «каналы охвата», иначе – способы коммуникации с населением, с избирателями, варианты, как ДОСТАТЬ «уши», внимание каждого. Начинаешь разбираться – и упираешься в тупик. Всегда выясняется, что из всего населения что-то читает или смотрит ничтожная доля. Все прочие – ничего не читает, не смотрит, не слушает и всё видали в гробу. Интересов у большинства никаких нет ни к кому, вопросов – тем более нет. Средний житель провинции закрылся в своей хрущевке, как в капсуле, все люки задраил – и ушел на перископную глубину.

Но зададим вопрос – почему он так? Ответ очевиден: по какой причине человек задраит всё и вся и будет сидеть в своей капсуле, усиленно убеждая себя, что он «в домике»? Причина – страх. Российский обыватель БОИТСЯ. И от новой информации ничего хорошего не ждет. Вот и ответ – почему они от всего закрылись, ничего знать не хотят, но любой украинский диверсант любого из них вскроет, как консервную банку. Потому что у них есть, чем вскрыть эту устрицу – СТРАХ. Достаточно активировать этот клинически мучающих их всех страх перед окружающей действительности, грамотно сыграть на самых чувствительных струнах – и всё, обыватель уже тепленький: доверчиво собирает в сумку «нажитое непосильным трудом». Потому что срабатывает и еще одна струнка: в телефоне этот измученный страхом невротик находит ДРУГА. Большого и Могущественного Друга, который готов ему безвозмедно помогать. Целого Сотрудника Службы Безопасности Сбербанка. А то и бери выше – Самого товарища полковника ФСБ Петрова. Невротическая беспомощность – изматывающая, человек сам не знает, что он только и мечтает о тех, кто его прикроет и позаботиться о нем искренне, как мама в детстве… Но грамотный разводила из Колл-Центра умеет создать необходимое впечатление – Заботливой Настоящей Силы.

Конечно, не все в России настолько конченые сумасшедшие. Тут, очевидно, срабатывает метод тщательного перебора. Как со знаменитыми «письмами из Нигерии» – помните, были такие, рассылались как спам – «Здравствуйте, я адвокат Джон из Нигерии, мой клиент умер на днях, оставив состоянии в 3 млн. долларов, и он оставил ваш адрес, сказав, что хочет вам завещать все свои деньги и свой отель во Франции. Скажите, согласны ли вы принять эти деньги…» и т.д.

Текст настолько типовой, что некоторые наивные люди недоумевали: неужели, мол, организаторы аферы настолько тупые и не могли придумать легенду чуть поумнее, не такую кондовую и без столь явных дыр? На что умные люди разъясняли – да нет, в том, что текст нигерийского письма столь дурацкий, есть прямой смысл. Человек, который способен заметить нестыковки – плохой потенциальный клиент, он примется задавать кучу всяких вопросов и в конце концов сорвется с крючка; нет, им нужен настоящий Дурак, который ничего не заметит и все примет на чистую монету – только с таким есть смысл продолжать «работать».

Так же, очевидно, и с российской клиентурой. Если бабуля в трубке спокойно слушает про «защищенный счет», и у нее явно ничто не отзывается в голове – такая ГОДИТСЯ. Хотя она, может, вот так искренне развесила уши только в результате 50-го рандомного звонка. Работа мошенника на телефоне – тоже, я думаю, по-своему тяжелый труд, в грамм добыча, в годы труды. Множество звонков впустую.

Народ однако настолько невротизирован и, по сути, болен, сидя в своих «капсулах» и мечтая только о «стабильности» (то есть о том, что их не тронут) – что своих «клиентов» эти мошенники все равно откапывают. Золотая жила не скудеет.