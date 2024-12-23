Восемь участников еврейского погрома в Махачкале приговорены к длительным срокам заключения

Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае признал виновными по уголовному делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы еще восьмерых участников погрома и назначил им наказания от семи до восьми лет лишения свободы.

«Судом оглашен приговор в отношении Адиля Абдуллаева, Будуна Будунова, Гамзата Гамзатова, Курбана Ибрагимова, Магомеда Ирбейнова, Гасан-Гусейна Магомедова, Магомеда Омолаева и Мухомадрасула Шахбаева. Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263.1 и ч 2 ст. 212 УК РФ», – говорится в сообщении пресс-службы суда. В статьях речь идет о массовых беспорядках и несоблюдении требований транспортной безопасности.

29 октября 2023 года сотни дагестанцев штурмовали аэропорт Махачкалы после того, как в социальных сетях появились сообщение, что рейсом из Тель-Авива (самолет Red Wings, рейс wz4728) прибудут беженцы из Израиля. Разбив палестинским флагом входные двери, толпа ворвалась в здание аэропорта и выбежала на взлетно-посадочную полосу. На борту самолета, который был целью агрессивно настроенной толпы, среди пассажиров находились 15 израильтян и евреев, не имеющих израильского гражданства, остальные пассажиры не имели отношения ни к Израилю, ни к еврейству – этим рейсом возвращались семьи дагестанцев с детьми, которые проходили лечение в Израиле. Не могли покинуть самолеты и пассажиры других рейсов, прибывших в Махачкалу. Так, например, во время беспорядков много часов оставались на борту пассажиры рейса из Дубая. Росавиация тогда сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон.

В тот же день склады и магазины аэропорта Махачкалы были разграблены.

Районные суды Дагестана привлекли к административной ответственности 412 человек после еврейского погрома в Махачкале.

После погрома в аэропорту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

11 декабря 2024 года суд в Ставропольском крае приговорил к срокам от 8 до 9 лет лишения свободы семерых участников беспорядков. Один из подсудимых также признан виновным в применении насилия к представителю власти. Отметим, что уголовные разбирательства проходят не в самом Дагестане.