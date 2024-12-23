 

Джо Байден смягчил приговор 37 ожидавшим смертную казнь, убийца евреев будет казнен

23.12.2024, 18:55, Новости дня
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Президент США Джо Байден смягчил приговор 37 из 40 заключенных, приговоренных к смертной казни федеральными судами. Им предстоит отбывать пожизненное заключение без возможности освобождения.

“Я более чем когда-либо убежден, что использованию смертной казни на федеральном уровне должен быть положен конец”, – сообщил Байден. Он также заявил, что осуждает преступников и выражает соболезнования близким их жертв.

Смягчение приговора не коснулось трех заключенных. Это один из организаторов взрыва на бостонском марафоне в 2013 году Джохар Царнаев, сторонник превосходства белой расы Дилан Руф, застреливший в 2015 году девять темнокожих прихожан церкви, а также Роберт Боуэрс, устроивший в 2018 году массовую стрельбу в синагоге Питтсбурга и убивший 11 человек.

Отметим, что в тюрьмах США ожидают смертной казни более 2000 человек, осужденных судами штатов. На них президентское право на амнистию и смягчение приговора не распространяются.


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