Мнение: У кого в России растут зарплаты, хорошо ли быть бедным и как снижали зарплаты при Сталине

1. Зарплаты представителей рабочих профессий в России увеличились за год на 20% и более. Также в списке самых востребованных специалистов оказались товароведы, логисты и медсёстры (ссылка, график).

При обсуждении зарплат обычно считается, будто самое главное — это комфорт пролетариата, тогда как представители других профессий менее важны. При всём моём уважении к рабочим, почему зарплата товароведа, например, менее важна, чем зарплата фрезеровщика? Почему мы вообще должны делить людей на сорта, и одних считать менее важными, чем другими?

2. Инженер-нефтяник пишет про культ «честной бедности», пестуемый у нас с советских времён (ссылка):



Суть [культа] крайне примитивна. Если ты бедный – то обязательно честный, правильный и высокоморальный. А если богатый – то обязательно аморальный тип, вор и вообще редиска.

При этом речь идет не о неких олигархах, нет, а о просто зажиточных людях. Условный Вася, который работает время от времени на шабашке не напрягаясь, будет завидовать условному Ивану, который вкалывает на работе, имеет добротный дом и новую машину.

Абрамовичу он не завидует, тот далеко, к нему его не пустят, и как он живет – не видит. А Иван вот он, рядышком живет. Как он дом построил, на что машину купил? Не иначе, как ворует, потому что от трудов правильных не нажить палат каменных.

Хотя на деле эти вещи абсолютно не связаны. Бедные, зачастую, могут быть очень завистливыми, ленивыми и скверными людьми. А богатые – достойными и уважаемыми по заслугам. И воровать бедные могут ещё как, только возможности нет воровать по-крупному, но по мелочи очень даже тырят.

Нет, есть бедные и действительно очень хорошие и высоконравственные люди. Я таких встречал не раз, и они были воистину блаженными. То есть их интересы и ценности в жизни были нематериальными. Некоторые были набожными, а другие были не от мира сего.

Но большая часть бедных вовсе не такие. Они очень даже любят материальные блага и, зачастую, ставят их на первый план сильнее богатых. Но вот что-то сделать для того, чтобы начать жить лучше – они не хотят. И почти всегда это связано с их потрясающей бесхозностью.

У меня живет такой сосед сзади. Нигде толком не работает, таксует, притом реально для души. Точнее для пивка и немудрящей закуски. Выезжает утром на своей ржавой развалюхе, покатается часа три – и хватит. Жена не работала тоже, пока на на нее не подал на алименты бывший муж, с которым остался сын от первого брака.

У них трое детей. Огород, который мог быть хорошим подспорьем, зарос бурьяном и кленами. Забор покосился, дом требует хотя бы косметического ремонта, его просто побелить бы не мешало. Перед домом бардак и заросло все лебедой. Но ничего не делается.

3. При Сталине, кстати, рабочие с большим пониманием относились к снижению зарплат, считали это необходимым. Вот заметка из «Уральского рабочего» за 1924 год: