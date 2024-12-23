 

Полковник полиции в отставке признался, что в 2004 году убил петербургского журналиста

23.12.2024, 17:15, Новости дня
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Полковник полиции в отставке, бывший заместитель начальника отдела по борьбе с коррупцией Управления МВД по Санкт-Петербургу Михаил Смирнов признался в убийстве журналиста “Фонтанки” Максима Максимова. Об этом пишет Радио “Свобода”.

Он также дал показания о месте, где было захоронено тело пропавшего в 2004 году сотрудника СМИ. В настоящий момент следственные и поисковые службы копают лесополосу в Белоострове в поисках тела Максимова.

Смирнов, а также майоры Лев Пятов и Андрей Бочуров уже задерживались по данному делу в 2005 году. Тогда они были освобождены судом присяжных. Однако в мае 2024 года отставной полковник был задержан по делу об убийстве в 1998 году директора судомеханического завода, который был взорван в своей машине.

В декабре Смирнов, долгое время отрицавший причастность к убийству Максимова, изменил показания и рассказал о преступлении. По его словам, он решил убить журналиста после того, как узнал, что тот готовит статью о причастности Смирнова к вымоганию взяток.

Согласно показаниям, он и его соучастники, также офицеры милиции, задушили Максимова в следственном кабинете, а затем вывезли тело на служебной машине в лес.

Смирнов также заявил, что готов подписать контракт и отправиться воевать в Украину, чтобы избежать тюремного заключения.


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