 

Рупор кремлевской пропаганды: Захватить Гренландия, Канаду и Панамский Канал

23.12.2024, 16:50, Разное
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За декабрь Трамп озвучил прямые претензии будущей администрации США на:

1. Канаду.
2. Гренландию.
3. Панамский Канал.

В миропорядке основанном на правилах озвучивание территориальных претензий к соседним странам является новой нормой.

Также Трамп пообещал после прихода к власти выгнать трансгендеров из армии США и законодательно закрепить 2 пола (а не 47).

Источник: Colonel Cassad


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