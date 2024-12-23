Рупор кремлевской пропаганды: Захватить Гренландия, Канаду и Панамский Канал

За декабрь Трамп озвучил прямые претензии будущей администрации США на:

1. Канаду.

2. Гренландию.

3. Панамский Канал.

В миропорядке основанном на правилах озвучивание территориальных претензий к соседним странам является новой нормой.

Также Трамп пообещал после прихода к власти выгнать трансгендеров из армии США и законодательно закрепить 2 пола (а не 47).

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