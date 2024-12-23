Рупор кремлевской пропаганды: Захватить Гренландия, Канаду и Панамский Канал
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За декабрь Трамп озвучил прямые претензии будущей администрации США на:
1. Канаду.
2. Гренландию.
3. Панамский Канал.
В миропорядке основанном на правилах озвучивание территориальных претензий к соседним странам является новой нормой.
Также Трамп пообещал после прихода к власти выгнать трансгендеров из армии США и законодательно закрепить 2 пола (а не 47).
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Источник: Colonel Cassad
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