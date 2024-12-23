 

Система ShredShox добавит горным лыжам практичную пневматическую подвеску

23.12.2024, 14:25, Разное
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Калифорнийский стартап Next Level Platforms сумел адаптировать велосипедную подвеску для использования с горными лыжами. Это сделано с двумя целями. Во-первых, чтобы снизить ударную нагрузку на мышцы и суставы лыжника при перемещении по неровной поверхности и во время прыжков. Во-вторых, такая подвеска не дает лыжам отскакивать при ударе о поверхность, сохраняя сцепление со снегом.

Конструкция состоит из двух пневматических регулируемых амортизаторов от горного велосипеда XFusion, на которых подвешена платформа из углеродного волокна. Она может перемещаться по вертикали на 50 мм, чтобы гасить энергию удара. Этот показатель можно настроить в зависимости от анатомии лыжника, состояния снежного покрова, условий трассы и т.д.

Металлические компоненты подвески изготавливаются из титана или алюминия 7075-T6, который используется для аэрокосмических проектов. Это позволило сохранить массу ShredShox в пределах 1 кг. Система совместима с большинством моделей лыж. Стоимость ShredShox на веб-сайте производителя обозначена в $1995, поставки начнутся через год.

Источник &#8212 ShredShox


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