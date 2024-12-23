 

В США суд отказался выпускать под залог братьев-бизнесменов из Израиля, обвиняемых в изнасилованиях

23.12.2024, 12:15, Новости дня
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Суд Флориды отказался выпустить под залог в 100 миллионов долларов предпринимателей израильского происхождения братьев Алона, Орена и Таля Александр, которым предъявлено обвинение в изнасилованиях и траффике женщин с целью сексуальной эксплуатации.

Согласно материалам дела, преступная деятельность продолжалась на протяжении по меньшей мере 10 лет. Женщин приглашали на вечеринки и прельщали роскошной жизнью и таким образом заманивали в свои сети. “Были случаи, когда во время изнасилования они удерживали своих жертв, не обращая внимания на их крики”, – отмечается в деле.

Показания против братьев дали около 40 женщин. “Они рассказывают о жестоких изнасилованиях и других видах сексуализированного насилия со стороны братьев. Это чудовищные преступления”, заявляют представители прокуратуры.

Адвокаты обвиняемых сообщили, что они отрицают вину.


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