Китайским пенсионерам рекомендуют ограничить новогоднее потребление чёрной икры

Китайские учёные выпустили рекомендации для пенсионеров, призывающие ограничить потребление чёрной икры в период новогодних праздников.

По их данным, участившиеся случаи подагры и гипервитаминоза Е связаны с чрезмерным увлечением этим деликатесом.

– Наша статистика показывает, что количество обращений пациентов с жалобами на боль в суставах и повышенный уровень витамина Е значительно возросло после новогодних празднеств прошлого года, – сообщил доктор Ли Чжан, ведущий специалист Пекинского института здравоохранения.

Он также добавил, что пожилым людям следует ограничивать себя в употреблении икры, съедая не более 500 граммов в новогоднюю ночь. Для пенсионеров с сердечно-сосудистыми заболеваниями эта норма снижена до 350 граммов.

Кроме того, медики предложили оригинальное решение проблемы утилизации излишков икры – они рекомендовали отдавать остатки домашним питомцам, особенно кошкам. Этот продукт чрезвычайно полезен для их здоровья и способствует укреплению иммунной системы.

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