Мнение «аналитика»: О горькой правде для Украины… Нечего ловить?

Сразу два ушата холодной воды вылил на украинцев избранный американский президент #США Дональд #Трамп, испортив им всю недавнюю перемогу. Только-только они начали верить, что европейским партнёрам удалось переубедить своенравного экс-бизнесмена и вырвать из него обещание продолжить военную помощь Киеву, как будущий глава Белого дома заявил, что будет ждать встречи с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу разрешения затянувшегося конфликта. И только потом начнёт действовать.

Но это ещё самое меньшее…

Ещё Дональд Трамп огорошил украинцев заявлением, что они сражаются и умирают за ложную цель. И что им не стоило бы так упираться в вопросе возвращения территорий. Он обратился напрямую к Владимиру Зеленскому с призывом больше думать о переговорах с Россией и меньше о границах.

«Приятно рассуждать, что они хотят вернуть свои территории, но украинские города, в основном, разрушены… Когда вы говорите “вернуть страну”, что вы хотите вернуть? Эти земли придётся восстанавливать 110 лет», — заявил Дональд Трамп. Его слова приводит испанская газета El Pais.

И, в общем-то, это правда. Одно только разминирование территорий после прекращения огня может занять не годы, а целые десятилетия. Мёртвая земля…

А за химеру её «возвращения» каждый день гибнут или становятся инвалидами сотни украинцев. И все уже в мире поняли, что ситуация тупиковая. И даже большинство американцев пришли к выводу, что нынешний военный конфликт пора кончать. И даже в украинском социуме постепенно растёт понимание, что надо бы уже искать дипломатических решений…

Но почему всё это никак не выльется в реальные мирные действия?

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