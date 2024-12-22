 

Джейк Салливан – “Иран может принять решение о создании ядерного оружия”

22.12.2024, 23:00, Новости дня
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Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выразил опасения, что власти Ирана, ослабленного последними событиями на Ближнем Востоке, могут принять решение о создании ядерного оружия.

В интервью телеканалу CNN он отметил, что израильские удары по иранской инфраструктуре, включая ракетные заводы и силы ПВО значительно ослабили конвенциональный потенциал Ирана: “Неудивительно, что в Иране раздаются призывы к пересмотру ядерной доктрины”.

“Существует реальная опасность, что Иран откажется от обещания не создавать ядерное оружие. Мы отдаем себе отчет в этом риске. Я обсуждал данный вопрос и с представителями переходной команды. Мы также говорим об этом с Израилем”, – сообщил он.

Вместе с тем Салливан отметил, что следующий президент США Дональд Трамп может воспользоваться ослаблением Ирана для достижения соглашения, которое на долгое время положит конец ядерным амбициям Исламской республики.


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