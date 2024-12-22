Рупор кремлевской пропаганды: Надо было начать раньше, а не ждать

Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям, действовать более решительно и выбрать момент, чтобы их начать, а не ждать (с) Путин

К вопросу о своевременности.

Дискуссия о том, когда именно раньше в период с 2014 по 2021 будет еще долго продолжаться. Но это уже будут скорее схоластические упражнения. Реальность уже не изменить.

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