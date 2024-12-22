Эпидемия РАС: на сегодняшний день каждый 127-й человек в мире страдает аутизмом

В последние годы специалисты отмечают во всем мире значительный рост числа аутистов. Согласно последним данным исследования Global Burden of Diseases, один из 127-ми человек в мире страдает расстройством аутистического спектра (РАС).

Вполне возможно, что это связано не с увеличением числа случаев заболеваний нервной системы, а с улучшением методов диагностики. Данные свидетельствуют о том, что наибольшее количество диагнозов РАС приходится на самые экономически развитые страны. Так, например, в стране Восходящего Солнца каждый 63-й житель страдает аутизмом, в то время как в Бангладеш этот показатель составляет один из 170.

Несмотря на то, что аутизм наиболее характерен для детей и подростков, его симптомы сохраняется и во взрослом возрасте. Однако исследования и услуги непропорционально сосредоточены на молодом населении, создавая пробел в поддержке и понимании взрослых, страдающих этим заболеванием. Недавнее исследование подчеркивает необходимость улучшения доступа больных к качественной медицинской помощи и поддержке, а также проведения более тщательных исследований в менее развитых странах.Источник — The Lancet