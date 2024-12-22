 

Егор Холмогоров выдвинул концепцию квантового православия

22.12.2024, 13:33, Разное
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Российский публицист Егор Холмогоров, известный по разработке идеи атомного православия, предложил новую, усовершенствованную версию концепции – на этот раз она основана на квантовых технологиях.

С точки зрения эксперта, они представляют собой не только научный, но и теологический прорыв.

– Недавнее создание российскими учеными 50-кубитного квантового компьютера поистине впечатляет, – заявил философ. – Это куда круче ядерного оружия. Если атомная бомба уничтожает города, то квантовый компьютер способен парализовать целые страны, взламывая энергосистемы, спутниковую связь и военные инфраструктуры. Любая сатанократия ляжет просто за секунды.

По мнению Холмогорова, квантовые вычисления сыграют решающую роль в грядущей «духовной войне». Благодаря науке православные люди будут противостоять вызовам глобализма и в конце концов установят «Божественный порядок» на принципах информационного превосходства.

– Квантовый компьютер – это не просто инструмент. Это своего рода цифровой архангел, который одновременно охраняет нас от врагов и помогает укреплять православие на научных основаниях. Ведь теперь у нас есть мощь, способная сокрушить ложные идеологии и хаос современного мира, – добавил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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