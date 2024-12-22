Трамп пригрозил вернуть США контроль над Панамским каналом
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, что, если администрация Панамского канала не снизит цены за проход судов, США могут вернуть себе контроль над стратегически важной водной артерией.
“Наш флот и торговые суда не получают справедливого отношения. Цены, взимаемые каналом, возмутительны. Они нас просто обирают. Когда президент Картер отдал канал за доллар, условие было, что только Панама будет им управлять. Панама, а не Китай”, – отметил он.
Соглашение о передаче Панаме канала, находившегося под управлением США, было заключено в 1977 году, однако вступило в силу 1 января 2000 года. Артерия соединяет Атлантический и Тихий океаны и имеет жизненно важное значение как для экономики, так и обороноспособности США.
Инаугурация Дональда Трампа состоится только через месяц, однако он ведет себя как уже действующий президент.
Через Панамский канал проходит около 5% мировой торговли. Он позволяет избежать плавания вокруг Южной Америки, через Магелланов пролив или мыс Горн. Наряду с США, каналом активно пользуются Китай, Япония и Южная Корея.
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