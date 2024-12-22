«Сдавайте в аренду» – юристы рассказали, как обойти возможный запрет на дарение алкоголя

Инициатива депутата Госдумы Андрея Свинцова о запрете дарения алкоголя вызвала дискуссию в юридических кругах – специалисты придумали ряд способов обойти ограничение и пришли к выводу, что даже если такой закон примут, его можно будет считать антиконституционным.

Управляющий партнёр юридической компании «Манн, Гуревич и партнёры» Сергей Иванов предлагает заключать договор аренды бутылки алкоголя.

– Не можете дарить? Сдавайте в аренду. Если арендатор возвращает бутылку, а она пуста, или если арендатор и вовсе не возвращает бутылку, арендодатель всё равно имеет полное право не предъявлять никаких претензий. А значит, и проблемы нет, – сказал он.

В свою очередь на кафедре гражданского права МГУ имени Михаила Ломоносова предлагают использовать нестандартный подход – заключить договор подряда:

– Стороны могут договориться, что одна из них обязуется утилизировать содержимое бутылки в рамках выполнения задания, а вознаграждением станет, например, пустая тара.

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