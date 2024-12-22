 

«Сдавайте в аренду» – юристы рассказали, как обойти возможный запрет на дарение алкоголя

22.12.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Инициатива депутата Госдумы Андрея Свинцова о запрете дарения алкоголя вызвала дискуссию в юридических кругах – специалисты придумали ряд способов обойти ограничение и пришли к выводу, что даже если такой закон примут, его можно будет считать антиконституционным.

Управляющий партнёр юридической компании «Манн, Гуревич и партнёры» Сергей Иванов предлагает заключать договор аренды бутылки алкоголя.

– Не можете дарить? Сдавайте в аренду. Если арендатор возвращает бутылку, а она пуста, или если арендатор и вовсе не возвращает бутылку, арендодатель всё равно имеет полное право не предъявлять никаких претензий. А значит, и проблемы нет, – сказал он.

В свою очередь на кафедре гражданского права МГУ имени Михаила Ломоносова предлагают использовать нестандартный подход – заключить договор подряда:

– Стороны могут договориться, что одна из них обязуется утилизировать содержимое бутылки в рамках выполнения задания, а вознаграждением станет, например, пустая тара.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Будни радистки”. Отчет за 2024-й год

22.12 / Мнение «аналитика»: О горькой правде для Украины… Нечего ловить?

22.12 / Мнение: Цена решения демографической проблемы, продление маткапитала и 13-я пенсия

22.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Строительство укрытый на авиабазе Бельбек

22.12 / Мнение: Брежнев и Ельцин

22.12 / Мнение: Влияние чтения на мозг, мини-мозги в сердце и антидепрессивные овощи

22.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Надо было начать раньше, а не ждать

22.12 / Мнение: НБС шагает по стране

22.12 / МОК разрешил атлетам из Абхазии выступать на соревнованиях под государственным флагом

22.12 / Мнение «аналитика»: О разрыве с Россией… Европейцы начинают горько сожалеть?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика