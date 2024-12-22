 

Илон Маск: мирный договор России и Украины будет включать в себя репарации

22.12.2024, 9:33, Разное
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Американский миллиардер Илон Маск, комментируя будущее мирное соглашение России и Украины, подтвердил, что в него войдёт пункт о репарациях.

По словам предпринимателя, не существует справедливых сценариев мира, в которых можно было бы проигнорировать этот вопрос.

– Окончательные решения будут приниматься в ходе переговоров, но то, что совершенно очевидно нам с избранным президентом Трампом: эту тему замять не удастся. Когда ты ведёшь себя таким образом, ты должен заплатить. Так это работает, – написал он в соцсети X.

В то же время, добавил миллиардер, репарации – далеко не главный вопрос в сегодняшней повестке дня, поскольку «Украина с её разрушенной экономикой сейчас всё равно не в состоянии выплатить значительные суммы».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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