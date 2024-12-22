Мнение: Мы и покатились (с)

Подтверждение из Галковского

“Теперь “внутренняя политика” после “Великой Октябрьской социалистической революции” и “трагедии русской интеллигенции”. Сначала начали пить. Пошли винные погромы, люди становились на четвереньки и лакали вино и водку, лившихся рекой из разбитых бочек. Потом в городах замёрзла и лопнула канализация. И русские стали ходить под себя. Все улицы покрылись экскрементами, они были навалены замёрзшими горами по обочинам. Люди мочились и испражнялись из окон домов на улицы, но это ладно: клали на лестничные клетки, в коридоры. Делалось это как быт, никто уже друг друга не стеснялся. Это ГЛАВНОЕ, что тогда заметили образованные русские и что всех поразило. Об этом писали все: Горький, Зинаида Гиппиус, Юрий Анненков, Набоков, Ленин.

Вот и всё. Обезьяны. Знаете, когда обыватели хотят завести обезьянку, они готовы, что она будет “шалить”, но когда зверушка, как один из обитателей нашего гестбука, делает всё и сразу, в прыжке со стола на шкаф, то… Нет, русские интеллигенты были готовы ко многому, чай не на луне жили, но тут первое время тёрли глаза: “не может быть”, “господи, они гадят”.

…

До 1917-го русские шли вверх ступенька за ступенькой. Трудно, но последовательно, десятилетие за десятилетием. Потому что русские великая нация и у них есть много стратегических плюсов. Но есть и минусы. Один страшный: русский человек биологически – “табула раза”. Как бы высоко не поднялся русский, есть возможность отыграть назад до такой степени, что СТРАШНО. Вниз падать русскому очень далеко. Лестница Эйзенштейна в миллиард ступенек уходит в бездну. А вниз идти всегда легче. Можно просто катиться кубарем. Мы и покатились” (ГАЛКОВСКИЙ, КБиП, 1999).