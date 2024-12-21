 

Рупор кремлевской пропаганды: Преступная сущность стала очевидной и бла-бла-бла

21.12.2024, 23:25, Разное
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Хинштейн сообщил, что всего в ходе вчерашнего обстрела Рыльска погибло 5 человек и еще 12 получили ранения.
Очаги возгорания в городе потушили к утру.

Собственно, все последние события – обстрел Рыльска, атака на Казань, обстрел Ростовской области ATACMS, убийство Кириллова и так далее – все это маркеры идущей эскалации. И такого в ближайший месяц будет много. В ожидании прихода Трампа, будет сделано все, чтобы не допустить даже гипотетического варианта прекращения войны. Поэтому террористический инструмент будут задействовать по максимуму. Будут новые теракты и новые жертвы. Мантры про "мы в очередной раз увидели террористическую сущность и бла-бла-бла…." (кому она вообще еще не очевидна?!) ничем не помогут. Как и рассказы "про ответные меры". Надо просто бить. Максимально жестко, концентрируясь на максимизации ущерба противнику. Как на фронте, так и в его тылу. НУ и само собой усиливая контртеррористические мероприятия у нас в тылу. Это нам понадобится. Это же касается и вопросов объектовой ПВО в тыловых регионах.

PS. Насчет того, как можно, показывают ракетчики на Курском направлении.

Но есть и хорошие новости.

Необучаемые командиры 21 механизированной бригады ВСУ (в/ч A4689) в Сумской области каждый день в 11 утра проводили построение личного состава.
Вчера к ним на построение наведалась русская ракета.
В результате более 50 – "200", сгорело около 10 единиц автомобильной техники.
Почему по этому поводу молчит Безуглая?

Месть доброй воли (https://t.me/Mestb_Dobroj_Voli)

Источник: Colonel Cassad


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