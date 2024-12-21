Мнение: Сколько угля в России, китайские угольные рекорды и экспорт русского угля в Китай

1. В комментариях к посту про природные богатства читатели пишут, что на самом деле у нас не 75 трлн долларов в недрах, а гораздо больше. Геологическая изученность России официально меньше 40%. Для сравнения, геологическая изученность США составляет 90% — это самый высокий показатель среди крупных стран. Индии — 30%, Канады — 70%, Китая — 60%.

В частности, это значит, что нефти и газа хватит нам очень надолго, так как значительная часть территории России и российского морского шельфа ещё толком не разведаны.

А даже если мы всю нефть и газ выкачаем, то у нас есть, например, уголь, которого в России невероятно много. Даже по нынешним скромным оценкам его хватит на несколько веков (ссылка):



Отечественная угольная отрасль занимает третье место в мире по экспорту и добыче, а запасов угля в России хватит на 500 лет. Об этом в ходе рабочей поездки в Кемеровскую область заявил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводят «Известия».

2. Раненый зелёными бесами Китай начал откат в другую сторону, активно развивает и восстанавливает угольную энергетику. С одной стороны, это хорошо — китайцы продолжат покупать наш уголь. С другой стороны, собственную добычу Китай тоже наращивает (ссылка):

Годовой объем добычи угля в КНР в ноябре достиг рекордных в истории 428 миллионов тонн, при этом по итогу всего года будет наблюдаться рост уже восьмой год подряд. Об этом со ссылкой на данные китайской статистики сообщает агентство Bloomberg. <…>

Для российской угольной отрасли китайские рекорды оборачиваются новой угрозой, так как на фоне европейских санкций это направление стало одним из основных для экспорта. Повышение внутренней добычи снижает потребность Китая в российском угле, а также давит на стоимость тех объёмов поставок, которые остаются востребованными.

3. В целом по углю всё в порядке. Экспорт русского угля в Европу падает, в Китай и другие страны Восточной Азии – сохраняется на достаточно высоком уровне (ссылка):



В январе-ноябре 2024 года погрузка российского угля в экспортном сообщении упала в северо-западном направлении на 14,2 процента, в южном — сразу на 52,8 процента, а в дальневосточном показатель вырос только на 4,4 процента. Об этом в материале, посвященном обсуждению квот на приоритетные перевозки угля, пишет «Коммерсантъ».

Ранее в РЖД предупредили, что предложение предоставить скидку для перевозок по железной дороге угля, идущего на экспорт, приведет к существенным потерям в доходах компании и поставит под угрозу исполнение задач по развитию транспортной сети страны. В то же время, отмечает замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук в связи с текущей экспортной статистикой, замещения снижения поставок угля пока не произошло. За первые 11 месяцев года погрузка на северо-запад упала на 4,5 процента, на юг — на 13,7 процента, на Дальний Восток — прибавила символические 0,4 процента.