Авария на юго-востоке Бразилии, более 25 погибших

В субботу, 21 декабря, на юго-востоке Бразилии, в районе Минас-Жерайс, автобус столкнулся с автомобилем и грузовиком.

В результате аварии погибли не менее 26 человек, пишет CNN Brasil. В автобусе находились 45 пассажиров и водитель (известно, что он погиб).

После столкновения транспортных средств начался сильный пожар. В больницы доставлены 13 человек.