Еврейскую школу для девочек “Бейт Хая Мушка” в Торонто обстреляли в третий раз за год

В пятницу, 20 декабря, полиция Торонто прибыла по срочному вызову в еврейскую начальную школу для девочек “Бейт Хая Мушка”, по зданию которой неизвестные преступники открыли огонь. Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 02:30 ночи, в это время школа была пуста.

По словам очевидца, преступники обстреляли школу из пистолетов, после чего скрылись с места происшествия на машине. Школу “Бейт Хая Мушка” обстреливают третий раз за год: первый инцидент был зафиксирован в мае, второй – в октябре, в Йом Кипур.

В течение дня школу, принадлежащую движению Хабад, охраняют, однако нанимать охранников в ночную часы руководство учебного заведения сочло излишним. По словам раввина Яакова Видаля, возможно, это решение будет пересмотрено.