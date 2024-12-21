«Аист-2Т» прошел очередные тесты и готовится к запуску на орбиту

Фото: «Роскосмос»

На базе ракетно-космического центра «Прогресс» успешно завершен этап огневых испытаний двигателя новейшего космического аппарата «Аист-2Т».

Как уточнили в «Роскосмосе» и «Прогрессе», прожиг системы коррекции нового «Аиста» продемонстрировал полную работоспособность силовой установки — она без каких-либо замечаний прошла проверку на всех возможных режимах работы. В «Роскосмосе» даже назвали прожиг «отличным».

Кстати, для проведения данных испытаний на мощностях космического центра специалистами было развернуто новое, более современное, оборудование, подвергнуто модернизации уже имеющееся и разработана специальная методика для точного определения результатов тестов и их анализа.

Напомним, аппараты модели «Аист-2Т» предназначены для ведения стереоскопической съемки земной поверхности и способны создавать ее объемную модель. Пара таких спутников может подготавливать качественные цифровые модели местности, а также контролировать возникновение чрезвычайных ситуаций.

Стоит отметить, что в основе новейших «Аистов» лежат наработки по экспериментальному спутнику «Аист-2Д», проработавшему на орбите порядка восьми лет и только весной этого года завершившего работу, в два раза превысив проектные сроки.Источник — Роскосмос