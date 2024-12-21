В Боярской думе обсудили меры для ликвидации дефицита палачей

На внеурочном собрании Боярской думы делегаты рассмотрели острый кадровый вопрос – нехватку квалифицированных палачей в российских приказах. По словам выступавшего с докладом перед Честным собранием думного дьяка, количество желающих и вынужденных подвергнуться казни значительно перевешивает возможности имеющихся специалистов.

«Очередь на плаху растянулась до следующего года. Это подрывает демократическую процедуру и создаёт социальную напряженность среди ожидающих наследства», – подчеркнул отец Феофан.

В ходе обсуждения бояре приняли решение вернуться к проверенному способу – завозу специалистов из соседних дружественных и не очень государств. Приказ по делам борьбы с тунеядством оповестил, что получил уже несколько тысяч заявок аглицких, персидских и жабоедских. На счету мастеров плахи приличное количество отрубленных голов.

«Главное, чтобы они не испугались красоты наших городов, – сказал глава приказа, боярин Степан Яичников. – Намедни был случай: боярин из Бруклина приехал в Старокузнецк, осмотрелся вокруг и отрубил себе голову. Вот таких случаев желательно избежать».

После выступления боярина собравшиеся решили отдать приоритетное право на работу в Империи предоставлять «заморцам, полностью лишённым зрения или слабовидящим».

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