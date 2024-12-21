Мнение «аналитика»: О законных гаремах… Как иметь трёх жён?

Говорят, #мужчины полигамны по природе. А тут — вот прям мечты сбываются. Вполне законно можно иметь трёх жён, например. Или даже четырёх, если очень хочется. Или, точнее, если карман потянет.

Потому что, как пел Балбес из «Кавказской пленницы», полигамия — это очень плохо с другой стороны. Тёщ ведь тоже три.

Но многих это не останавливает. И вот…

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России разрешил российским мусульманам заключать до четырех «религиозных браков». Об этом сообщил зампредседателя Совета улемов и ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в разговоре с «РИА Новости».

«Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию её здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам…», — пояснил он. И добавил, что основным условием для многоженства является… «справедливое и равноправное отношение ко всем жёнам». Это подразумевает равноценное материальное обеспечение, предоставление отдельного жилья каждой и равное распределение времени между ними. Если мужчина не может обеспечить выполнение этих условий, ему запрещается вступать в полигамный брак.

Иными словами, ДУМ России мягко намекает, что вскоре в стране:

а) начнёт ощущаться некоторый «дефицит» здоровых мужчин фертильного возраста, т.е. нарушится баланс,

и

б) одновременно появится прослойка вполне состоятельных мужиков, способных каждую из своих женщин обеспечить квартирой, содержанием и вниманием. Что подразумевает, например, подарки и развлечения.

Не знаете случайно, с чем связаны такие перемены в демографии?

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