Не умеющие готовить россиянки ответят по закону

Государственная дума сразу в трёх чтениях приняла поправки в Семейный и Гражданский кодексы, которые уточняют права и обязанности россиянок.

Согласно новой редакции документов, с 1 января 2025 года не умеющие готовить женщины будут привлекаться к административной ответственности.

– Женщина должна быть хранительницей очага, готовить вкусно и с любовью. Но под влиянием западной деструктивной пропаганды часть наших девушек свернула не туда и отказывается готовить. Немудрено, что с такими пигалицами нормальные мужики жить не хотят, а из-за этого падает рождаемость, – сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

За отсутствие базовых женских навыков россиянок будут штрафовать на сумму от 5 до 30 тысяч рублей, а также направлять на принудительные курсы домоводства. Планируется, что в 2025 году благодаря этой программе не менее миллиона женщин научатся готовить.

По оценкам экспертов, благодаря инициативе депутатов рождаемость в России к 2030 году вырастет на 10-15 процентов, а количество случаев язвенной болезни снизится минимум на треть.

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