 

В Риге прошла церемония изгнания Влада Бумаги из Союза европейских блогеров

21.12.2024, 9:33, Разное
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В столице Латвии состоялось заседание трибунала Союза европейских блогеров (СЕБ), на котором было рассмотрено личное дело Влада Бумаги.

Петицию с требованием запретить ему публиковать новые ролики на западных видеохостингах подписали несколько сотен человек. Оппозиционеры считают, что приняв участие в «Прямой линии» молодой человек «предал интересы дела блогеров».

– Мы думали, что Влад – человек, а он оказался Иудой. Таким людишкам не место в Интернете, по крайней мере в глобальном, – сказал комиссар СЕБ Гарри Каспаров (в РФ внесён в реестры иноагентов, экстремистов и террористов).

Решение активистов было оперативно утверждено Еврокомиссией и с 21 декабря блогер больше не сможет публиковать новые материалы на европейских и американских ресурсах, а уже размещённые материалы пройдут дополнительную проверку. Сам он пообещал продолжить свою деятельность.

– Спаси Господь, у нас на Руси есть свои площадки, – прокомментировал он ситуацию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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