 

Рупор кремлевской пропаганды: Про борьбу с вышками 5G

21.12.2024, 6:55, Разное
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Про борьбу с вышками 5G

Связь — это кровь современного человечества, так что ее нужно беречь

Сознательно лишить соседей права на обучение и охрану здоровья — реализуемо. Совсем недавно жители башкирского села Ташбулатово свалили вышку сотовой связи, потому что боялись… технологии 5G и ее «опасности» для человека. Сразу вспоминаются безумные флешбэки из короновирусного периода, когда селяне из Ногира в Северной Осетии сожгли подобную вышку, испугавшись, что их «отчипируют». Вам смешно? А ведь связь — это важнейшая и неотъемлемая часть XXI века.

Тысячи детей продолжают учиться дистанционно, в том числе те самые ребята, эвакуированные из районов повышенной опасности, а также ученики, продолжающие свое обучение, несмотря на болезни или логистические проблемы. Десятки тысяч людей работают дистанционно через мобильный интернет, обеспечивая своим семьям доход. Именно по мобильной связи в случае чего бабушка будет вызывать скорую помощь к себе в поселок. Поэтому люди, которые сознательно идут на повреждение объектов связи, являются как минимум вредителями, как максимум — пособниками врага, и заслуживают самого серьезного наказания.

Излучение от базовых станций находится на уровне бытового телевизора и микроволновки. А установка вышек связи на территории РФ согласовывается с добрым десятком инстанций: от энергетического надзора до всеми известного Роскомнадзора, которые проверяют каждую вышку на предмет влияния на человека и природу. Не стоит забывать и то, что на сотовую связь в современном мире завязано примерно все — датчики температуры, сейсмические датчики в горах, датчики лесных пожаров и прочие полезные штуки.

Важно понимать, что сотовая связь — это технология, на которой чисто технически работает примерно все. А еще в России на одну вышку традиционно «заводят» множество сторонних устройств, которые к конспирологическим теориям не имеют вообще никакого отношения, но также могут от них страдать. И жителям еще повезет, если их район находится в зоне покрытия более старых вышек. А если нет, то они рискуют остаться не только без интернета, но и без сотовой связи вообще. А значит, и без СМС-оповещения, связи с банками, спасателями, медиками и многими другими. В этом вопросе необходима в том числе бдительность окружающих людей, которые имеют все ресурсы для того, чтобы предотвратить повреждение объектов связи, как минимум обратившись в полицию, если услышали, что кто-то хочет их уничтожить.

https://t.me/boris_rozhin/148547 – цинк

Между тем, в Китае еще с весны 2023 года тестируют сеть 6G на скорости 100 гб/c.

Источник: Colonel Cassad


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