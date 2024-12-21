 

Наезд на посетителей ярмарки в Магдебурге. Подтверждены сведения об одном погибшем, 70 пострадавших

21.12.2024, 4:00, Новости дня
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В Магдебурге, на рождественской ярмарке, водитель направил автомобиль, двигавшийся на большой скорости, в толпу посетителей. По словам очевидцев, автомобиль врезался прямо в толпу людей, находившихся в “сказочной зоне” ярмарки, том месте, где принято гулять с детьми. Люди в панике разбегались.

Рождественская ярмарка расположена на Старом рынке, возле ратуши Магдебурга. До момента, когда он был задержан, преступник успел проехать по территории ярмарки не менее 400 метров.

По данным DPA (агентство ссылается на мэрию города), погиб один человек, пострадали около 70 (15 получили серьезные травмы, 37 – средней тяжести и 16 – легкие).

По данным Bild, погибли не менее 11 человек. Пострадали от 60 до 80.

Водитель автомобиля был задержан.

По данным Welt, водитель, совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, мужчина 1974 года рождения из Саудовской Аравии. Ранее он не попадал в поле зрения властей как исламист. Газета ссылается на информацию, полученную из силовых ведомств.

Неназванный представитель правительства Саксонии-Анхальт заявил, что наезд был спланированным нападением. В полиции этого пока не подтвердили, однако СМИ Германии уже называют инцидент терактом.


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