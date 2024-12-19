Мнение: Росэкономика больна ковидом



Анфан-террибль российской оппозиции

Среди российских оппозиционеров, пишущих об экономике, не так давно взошла звезда Дмитрия Некрасова. Дмитрий – выпускник МГИМО (поступивший туда в свое время из провинции через телевизионную игру “Умники и умницы”), работал после окончания вуза в российском правительстве и в Аналтическом Управлении Администрации президента, всегда придерживался крайне правых либертарианских взглядов, входил после 2011 года в КСО (Координационный Совет Оппозиции), занимался бизнесом (застройщик в Подмосковье, дешевое жилье самого эконом-класса), после 2014 года был вынужден бежать из России, с тех пор живет за границей, поселился на Кипре. Среди довольно однотипных “экономистов-оппозиционеров” типа Милова и Алексашенко завоевал себе имя, поскольку последовательно отстаивает представление о невероятной устойчивости российской экономики и могучих резервах для ее развития. Он такой анфан террибль от оппозиции, и его выступления неизменно шокируют публику, поскольку напрочь отказывается сдавать в утиль нынешнюю РФ, которая уже сто раз вроде как “уничтожена санкциями”.

Я знаю Дмитрия уже года три, он приятель одного моего коллеги, он его мне и разрекламировал под хохлому. Конечно, я его скандальную аналитику читаю с самого начала. Она радует смелостью мысли и нестандартным подходом – но меня, честно говоря, не убеждает. Это своего рода вызов – попытаться найти изъян в его логике. Все мои чувства как резидента этого Титаника вопиют, что пробоина уже “несовместима с жизнью”, но холодные выкладки Некрасова этому противоречат! В чем дело? Как так?

Я нашел возражение через аналогию. Аналогию с ковидом. Думаю, что он, как финансовый аналитик,недооценивает психологический фактор. Состояние росэкономики сегодня можно сравнить с состоянием заболевших ковидом. Помните, как оно описывалось? Резкий подъем температуры до 39-40, минимум других симптомов, пропажа нюха. Но высокая температура держалась неделями и практически ничем не сбивалась.

То, что у России давно пропал нюх – думаю, и доказывать не надо, мы все это чувствуем. А аналог постоянной температуры – это, конечно, уровень инфляции. В России “температура” взлетела до 39 градусов, и не думает спадать.

Но Некрасову ничего страшного не происходит, ведь типа все внутренние органы нормально работают – но вспомним по “ковидникам”: постоянно высокая температура их ИЗМАТЫВАЕТ. Человек живет как в тумане. Те же врачи говорят – постоянная температура все-таки портит работу внутренних органов, они работают как бы в режиме постоянного форсажа. Так что натужный оптимизм Некрасова не должен обманывать. Он, кстати, в одном из недавних интервью рассказал причину его спора с мейнстримными экономистами, которые заняты тем, что считают, сколько еще “осталось до краха”. Сказал, что до своей эмиграции он тоже писал в основном о недостатках и провалах российской экономики, но в 2014 году, когда он бежал из РФ, он оказался в Киеве и был поражен царящими там настроениями тамошних “экспертов”: он все как один ожидали крушения России “буквально через полгода” и сыпали катастрофическими оценками состояния российской экономики, того, “как там всё прогнило”. И он типа тогда принял решение разоблачать эти шапкозакидательские настроения украинских (и западных) экспертов относительно состояния России, поскольку они создают совершенно ложные ожидания “легкой победы”. Чем Некрасов и занимается с тех пор.