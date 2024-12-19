Мнение: Конец транзита газа через Украину, падение строительства жилья в Германии и деэлектрификация Японии

1. Грустные новости для Германии и соседних с ней стран Центральной Европы, отличные новости для США. Действие старого соглашения заканчивается, поэтому Россия остановит перекачку русского газа через Украину. Об этом объявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции (ссылка):



По словам Президента, украинская сторона отказалась от соглашения по транзиту российского газа через свою территорию, «хотя получала от нас где-то 700-800 миллионов долларов в год». Акции «Газпрома» на этих новостях пошли вниз: на минимуме они упали на 1,25 процента, до 106,7 рубля.

«Контракта не будет уже, все ясно, но, значит, хорошо, мы переживём, «Газпром» это переживёт», – Владимир Путин, Президент России.

Решение Киева было ожидаемым. В рамках поставленной задачи — как можно сильнее навредить экономикам России и Евросоюза — выбор был несложным.

2. Экономика Германии и так уже сильно страдает от дефицита энергии: стагнация и просадка видны в ключевых отраслях невооружённым глазом. Особенно ярко выглядит провал в строительстве. Как указывает Genby, ввод нового жилья в Германии сократился почти вдвое, до 0,28 метра на человека в год (ссылка). Это очень слабые цифры, примерно как в послевоенном СССР.

Тревожная новость, если учесть, что население Германии продолжает прирастать мигрантами, каждого из которых Берлин старается обеспечить за счёт немецких налогоплательщиков комфортным жильём.

Для сравнения, в России строят примерно втрое больше, 0,74 квадратных метра на человека (ссылка). Забавное совпадение — одной средней по России зарплаты как раз примерно хватит, чтобы вот эти 0,74 квадратных метра по розничной цене купить.

3. Ещё одна крупная страна (помимо Германии), у которой дела с энергетикой обстоят печально, это Япония. С одной стороны, послушные японцы рапортуют о росте доли возобновляемых источников энергии. С другой стороны, эта доля растёт главным образом потому, что общее энергопотребление в стране падает (ссылка):

Общий объем выработки электроэнергии в Японии в марте упал до самого низкого уровня за почти полтора десятилетия, опустившись ниже значений, наблюдавшихся во время пандемии COVID-19.

Как сообщается, общий объем произведенной в Японии электроэнергии снизился на 1,6% по сравнению с предыдущим годом до 985,4 тераватт-часов, что является наименьшим показателем с 2010 года.

Возобновляемые источники, куда входит гидроэнергия, солнечная, ветровая, геотермальная и атомная энергия, дали 31,4% от общего объема выработанного в стране электричества (в 2023 году – 27,4%).

При этом использования атомной энергии в Японии выросло почти на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Главными причинами падения выработки электроэнергии стали наблюдающееся в последние годы в Японии снижение спроса на фоне сокращения численности населения и роста энергоэффективности.

Так, конечно, неинтересно. Пока мы соревновались с Японией и Германией, было весело, был азарт. Теперь же, когда мы обогнали наших старых соперников, они согнулись в три погибели и держатся за печень, а следующий наш конкурент в списке крупнейших экономик мира — Индия — слишком велик и здоров, чтобы мы могли надеяться его в обозримой перспективе догнать.