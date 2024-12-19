 

Мнение: Не везде слышно тревогу

19.12.2024, 21:20, Разное
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В нынешней “Прямой линии” сам Путин ничем не удивил – удивила на этот раз публика. Видимо, цензура душит уже по-серьезному, литует вообще все вопросы – поэтому никаких интересных и острых вопросов в этот раз вообще не было. Разве что американец порадовал – спросил про “поражения Путина” и типа считает ли Нацлидер, что Россия стала слабее по итогам затеянной “операции”. Вопрос, конечно, не в бровь, а в глаз, в итоге американский “шакал ротационных машин” вынудил Путина впасть в какие-то совсем уж неприличные и не лезущие ни в какие ворота славословия, типа того, что “Россия стала только сильнее” и “снабжает всем необходимым свою армию и флот”, а в конце зачем-то рассыпался в уверениях, что он готов в любой момент встретиться с президентом Трампом, который, правда, почему-то не спешит обозначить “минуту верного свидания”.

Но шокировал вопрос какого-то жителя из города, который постоянно подвергается обстрелам ракетами и беспилотниками, и он типа верноподданно выражает недовольство, что в городе “редко” делают учебные тревоги, а когда все ж делают, то “на окраинах не везде слышно”. Не везде слышно тревогу! Разберитесь, товарищ президент. Народ недоволен.

И почему-то не было ни одного вопроса в духе – а сколько вообще еще будет продолжаться это безобразие? Конец-то будет? Когда? Сколько еще бегать по укрытиям? Какова ЦЕЛЬ? Чего вы вообще добиваетесь, герр Президент?

Как обычно, на ключевой вопрос желающих задать “не нашлось”.

Источник: Размышления вольного социолога


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