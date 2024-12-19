 

Кая Каллас: “Нельзя подталкивать Украину к переговорам”

19.12.2024, 20:35, Новости дня
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Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас призвала не подталкивать Украину к переговорам с Россией, призванным положить конец войне между этими странами – тем более, что РФ в мире не заинтересована.

“Подталкивание Украины к переговорам, когда это еще слишком рано, приведет к плохому соглашению. За нами внимательно следят другие страны. События в Сирии показали, что РФ уязвима, и нам не стоит себя недооценивать”, – сказала она.

Напомним, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявлял, что намерен в течение 24 часов после вступления в должность положить конец войне. Он сообщил, что будет использовать военные поставки в качестве рычага давления на Украину.

Эта перспектива вызывает значительные опасения Евросоюза. 18 декабря в Брюсселе состоялся саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского, лидеров Германии, Польши, Италии, Дании, Нидерландов, министров иностранных дел Великобритании и Франции, а также Генерального NATO Марка Рютте и руководства ЕС.

Речь шла о продолжении европейской поддержки Украины в случае выполнения Трампом своих угроз. “Для того, чтобы добиться продолжительного мира, Европа должна продемонстрировать единство и силу”, – заявил украинский лидер.


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