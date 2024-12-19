Открыто благотворное влияние паров мазута на человеческий организм

Сотрудники Сочинского НИИ курортологии и физиотерапии выяснили, что входящие в состав мазута углеводороды, карбены и нефтяные смолы насыщают организм человека необходимыми микроэлементами, способствуют излечению простудных, лёгочных болезней и продлевают срок жизни.

Учёные считают, что «непродолжительное» вдыхание паров мазута не только целиком безвредно, но и имеет лечебный эффект.

«Теперь в течение 3-5 лет отдых на морских курортах Краснодарского края станет для наших граждан ещё полезнее и целительней, – считают в НИИ. – Благодарить за это некого – сами силы природы и воля случая помогают нашему народу стать здоровее, жить дольше».

В связи с тем, что открытие может представлять собой огромную научную ценность мирового масштаба, подробности исследования решено засекретить, включая его методологию.

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