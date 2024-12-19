Мнение: Письмо: “Сильный, с зашкаливающим интеллектом”

По умолчанию СЗ в отношениях растет.

То есть вы ничего не должны делать для роста СЗ, просто развивать отношения и СЗ будет расти. В начале отношений СЗ растет быстро, потом рост замедляется, но начинается кристаллизация. С определенной величины кристаллизации рост СЗ почти прекращается и чтобы вырастить СЗ еще, нужен переход в пластичное состояние. Но это отдельная тема.

Все сказанное касается “умолчания”, а в реальности росту СЗ мешают любые ходы мимо КП. Иногда мешают настолько, что СЗ не только не растет, но и уменьшается. Бывает, что СЗ немного подросла, а потом стала уменьшаться, вернулась к нулю и стала даже отрицательной. Мы это с вами в письмах много раз видели. Отрицательную динамику почти всегда можно сделать вновь положительной, однако для тех, кто довел дело до нулевой или отрицательной СЗ (для рапанов) это практически невозможно.

Таким образом, для роста СЗ нужно развивать отношения и не делать ходов мимо КП. В этом случае СЗ вырастет, потом кристаллизуется и получатся те самые крепкие отношения, навсегда, в смысле до конца жизни обоих, потому что даже в случае смерти одного, большая кристаллизованная фигура в поле остается, иногда даже подрастает еще. Но это опять отдельная тема.

Вот краткая теория динамики СЗ.

И это, конечно, выглядит вдохновляюще. Получается, что, используя эту теорию, вы можете быть всегда любимы и даже более любимыми со временем, а если вас вдруг разлюбили, можете вернуть любовь и даже увеличить ее.

К сожалению, чтобы использовать теорию поля и динамики СЗ, мало умозрительного понимания. Необходимо понимание практическое, которое строится на нормальном чувстве границ.

Нормальное чувство границ начинается с отказа проецировать свои желания на партнеров, то есть не думать, что если вам хорошо, то и партнеру вашему тоже, и если вам хочется, то и ему тоже. Мы такую плохую ситуацию называем плохим “мы”.

Избавление от плохого “мы” кардианально меняет ситуацию в отношениях и проводит пунктирную линию границ. Вы начинаете видеть в другом отдельного человека.

bella_chao

Добрый день, уважаемая Эволюция.

Очень надеюсь на Ваш разбор.

Я раньше уже писала письмо про камбэк, который по сути им не был, и вместо восстановления своего положения, только слила себя в очередной раз. Оно было у Вас в разборе.

В этом году случился уже полноценный камбэк. Одновременно долгожданный и эмоционально сложный. И, кажется, я все погубила.

Вкратце опишу ситуацию.

Мне 43, замужем, есть взрослая дочь от первого брака. Хороший имидж, стройная, ухоженная. Успешна в своей профессии, занимаю высокую руководящую позицию. У меня большой круг общения, интерес к жизни, увлечения. Жизнерадостная и активная. Вообще люблю жизнь и людей.

Мой муж очень хороший человек, который поддерживал меня в разные периоды жизни, любит мою дочь, щедрый, нетребовательный, комфортный в бытовой рутине, дает мне много свободы и т.д.

Я его уважаю, ценю его отношение, и на самом деле боюсь потерять, как бы странно это не звучало. В какой-то момент наши отношения перестали меня удовлетворять, я не вижу в нем сильное плечо, амбиции, желание расти, сексуально перестал привлекать, нет гордости, восхищения, сравниваю его с другими мужчинами. С точки зрения успешности, реализации, дохода – его ОЗ хуже моей.

Герой – А, ровесник, женат, двое детей – дошкольников. Успешный, самец, амбициозный, сильный, с зашкаливающим интеллектом. В нем есть мужские качества, которые меня восхищают.

(Мы видим, что автор делает акцент на “самец”, “мужские качества”, “сила”. Это сознательное принижение собственной фигуры в поле. Каждый раз, когда вы поклоняетесь партнеру, не важно мужского или женского пола – мужчины тоже любят водружать возлюбленных на пьедестал – вы делаете свою фигуру меньше. То есть, когда автору кажется, что она как “настоящая женщина” воспевает брутальность любовника, она создает базу для дисбаланса. Понятно почему? Как это связано с плохим “мы”?)

Мы бывшие коллеги, между которыми лет 6 назад постепенно начала развиваться дружба, взаимная симпатия, которая переросла в сильную влюбленность. У нас начался роман – головокружительный, яркий, наполненный романтикой, стихами, страстью.

Я потеряла голову. Любила я его безумно, и любовью оправдывала свое ужасное поведение. Он тоже был в такой же любовной эйфории, не скрывал чувств, очень много внимания уделял. В сексуальном плане это были лучшие отношения в моей жизни (мультиоргазмы в сравнении с тем, что с мужем не получалось вообще), началась аддикция, из которой я потом долго выбиралась.

Роман продолжался около года. Отношения разорвал он. Причиной стало то, что для него было важно сохранить семью, он мечтал о сыне, хотел вернуться на честный путь. При этом, он продолжал говорить, как он меня любит, и как хочет сохранить отношения со мной, но хотя бы в дружеском формате.

(С самого начала был дисбаланс и плохое “мы”. То есть вовлеченность автора была сильней, чем у любовника, а потом он совсем заскучал и захотел “вернуться на честный путь”. По каким деталям в описании это понятно?)

Я была в аду. Я настолько себя потеряла, что писала ему, ревела, опять писала, мы встречались, мне плохо, ему плохо. Я сливалась, сливалась и сливалась, пока не дошла до дна. Не знаю, как я в итоге собралась. Но в определенный момент я поняла, что мне нужно себя спасать. Заблокировала контакт, не отвечала на его сообщения, занялась всеми ресурсами.

(Решение расстаться принял он, ничего не мешало ему продолжить, если бы он хотел. Однако автор описывает ситуацию так, будто герой страдал не меньше, чем она. Вот такой вот титан духа, разрываемый страстью, но стремящийся к “честному пути”. Она не хотела видеть дисбаланс и тот факт, что страдала от разрыва именно она, а герой испытывал скорее сочувствие. Из-за плохого “мы” она не смогла оторваться всерьез)

Тренировки, обучение, студии рисования, танцев, поиск новой работы, затеяла обновления в квартире, стала вкладываться в обучение дочки (перевод в другую школу), путешествовала. Я себя нагрузила на 100%, лишь бы так не болело.

Здесь я могу сказать, что очень большую поддержку я черпала в Вашем блоге. Благодаря ему я верила, что смогу выкарабкаться. Мои чувства к А, сексуальная зависимость стали постепенно притупляться, хотя о его возврате я продолжала мечтать. В итоге даже в прошлом году я поставила “ловушку” на мечты о совместном будущем с А.

Прошло 2,5 года моей работы над своей жизнью – я достигла таких высот в карьере, о которых я и не мечтала, отношения в семье вошли в спокойное русло, я твердо стою на земле, круг общения сильно расширился, вокруг много друзей – мужчин. Здоровая самооценка и самоуважение.

(За счет прокачки ресурсов и вовлечения в полезные для себя дела автору удалось восстановить и подрастить свою потрепанную и придавленную теми отношениями фигуру. В это время часто случаются камбэки тех, кто вас бросил, друзья. Понятно почему?)

И тут появляется А с желанием все вернуть. Одна моя часть ликовала, другая была в непрекращающемся страхе опять испытать весь тот ужас, через который я прошла, а третья оценивала рационально, а что дальше?

(Вот страх при камбэке бросившего вас плюса – признак, что с одной стороны вы действительно подрастили фигуру и вам не хочется в дисбаланс, в прежнее слабое и зависимое состояние, а с другой стороны это признак, что оторваться вам пока не удалось и вас может затянуть обратно)

Меня начало шатать. С одной стороны, я его люблю, а с другой – все что он предлагает, это продолжать быть любовниками. Без перспектив.

И я решила начать, я не смогла от него отказаться. Первые 2 месяца – эмоции и воспоминания захлестнули, глаза вновь сияют, и рабочие сложности уже и не такие сложности, секс шикарный.

(Не смогла отказаться, потому что воспринимала его уход как волевой акт, а возвращение как признание своей значимости. В реальности же он ушел, когда она ему надоела, а вернулся, когда немного заскучал)

Все было бы радужно, если бы не ряд НО: мы оба уже не те, уже нет той легкости и безбашенности, нет той романтики. Мы сильно заняты по работе, времени общаться и встречаться мало. Могло быть 1-2 нейтральных сообщения в день, встречи 2 раза в мес (как правило, в отеле). Периодически, конечно, было что-то более любовное в словах, но все меньше.

(Здесь опять очень плохое “мы”. Очевидно, что это он – не тот, как в самом начале их романа, это ему неохота писать о любви, а ей всего этого очень хочется и очень не хватает. Однако она пишет “мы”, будто не только ее СЗ меньше, чем в начале, но и его)

Во мне стал нарастать негатив от недостатка его внимания, стала мучить ревность, дали знать прошлые обиды, росло недовольство от отсутствия ухаживаний. Вся эта масса отрицательных эмоций не перекрывалась хорошим. С его стороны проявления чувств (“скучаю”, “люблю”, “хочу”…) стали редкостью. Стало возникать ощущение, что это как секс по дружбе. Нам вместе хорошо, но мы уперлись в потолок. Динамики нет и не будет.

(Тут она признает, что плюсует он, а она все так же жаждет любви. Как это совмещается с плохим “мы” абзацем выше?)

Диалоги могли выглядеть так:

А – сегодня встречаемся?

Я – да, все по плану)

А – отель или ресторан?

Я – слушай, я поддержу любой вариант, хочу и то, и то 🙂

А (спустя 2 часа) – 19.30, отель Х.

Все.

(Она не хочет выбирать, потому что хочет дать ему понять, насколько велик ее энтузиазм. То есть сухость и будничность только с его стороны, а с ее – наоборот. И если бы автор реалистично видела этот дисбаланс, избавилась бы от плохого “мы”, не думала бы, что это не “они” стали менее романтичными, а он – по причине снизившегося к ней интереса, который и раньше не был настолько большим, как она придумала, ей было бы проще делать ходы в КП. А ходы в КП помните, что дают? Рост значимости)

Мой пыл и проявления чувств тоже стали стихать. Баланс шагов, вложений и страх слива.

Спустя 5 месяцев я ему написала:

– слушай, А, рискну написать :). Все наше общение выглядит просто как приятели, наш чат даже можно не скрывать, настолько он нейтральный. И мне кажется, мы что-то важное потеряли. Давай вырулим обратно на полосу проявления большей нежности друг к другу. Я не могу без души.

(Бодрый Штурман, вооруженный плохим “мы”, предлагает “вырулить обратно”, как будто они оба случайно срулили, а не он едет туда, куда хочет, а она пытается не отстать. Получился слив сверху, который снижает СЗ еще больше, чем слив снизу)

А перезвонил:

– да, чат другой, но и мы уже другие. Я наоборот рад, что мы общаемся шире чем любовники. По поводу большего общения… 99% моей жизни это работа и личная жизнь, не связанная с тобой. Давать больше – это только на морально-волевых.

Я ответила:

– на морально-волевых мне не нужно точно.

От растерянности я вырулила разговор на другую тему и закончила.

(Здесь мы можем увидеть, что обычно происходит после слива сверху. На слив сверху вас всегда почти “осаживают” или “ставят на место”, причем место это всегда ниже, чем до вашего слива сверху. Но теперь вы должны либо рвать отношения, либо что-то такое жевать себе под нос и выглядеть более жалко, чем до)

Но его слова во мне засели. Я постоянно думала – а я хочу роль в 1%? Это же унизительно. Уговаривать, объяснять, выпрашивать я не хотела. Больше этот вопрос не поднимала. Решила понаблюдать – вдруг он все же учтет мое пожелание по общению. Но чуда не произошло. Месяц мы общались как и прежде, периодически встречаясь.

(Все это время ожиданий СЗ ее тоже снижалась, к сожалению)

В это вс я поняла, что так больше не могу, я себя эмоционально извожу. Зачем мне отношения, в которых мне отведена такая роль (не просто роль любовницы, а по остаточному принципу и даже без слов сожаления об этом). Наверное, правда лучше иллюзий, но слышать такую правду больно точно. Я не настолько стойкая. Отношения ради секса, пусть и хорошего, мне не нужны. Любить его и ждать проявления щедрости в мой адрес – это мука.

Поэтому в вс ночью я написала, что приняла решение расстаться, что это очень сложно для меня. Что такой формат отношений, с 1% долей – не мой вариант. Что мне не хватает тепла и нежности. Я не могу без близости.

(Плохо, что написала в воскресенье ночью. Не пишите прощальных писем ночью, это неправильно. Понятно почему? И сам формат письма не верный. Надо было написать, что отношения стали скучными. Про 1% правильно упомянула, это его вектор косяка, хоть и маленький при ее небольшой СЗ)

В пн А позвонил. Я чувствовала злость в голосе, неприятие и непонимание. Он не пытался извиниться, удержать, компенсировать, но предложил встретится поговорить, обсудить что не так.

(Так как ее письмо было щипцами, она хотела его подергать и надеялась на его раскаяние. Но его задело только напоминание про 1%, он понимает, что немного погорячился с цифрой, практически плюнул ей в лицо. Жаль только месяц она ходила с этим плевком и ждала, что он оботрет платочком. Поэтому он хочет встретиться и дать ей более человечную формулировку. Что-то вроде “ты очень дорога для меня, но я не могу сделать тебя счастливой”)

За 2 дня его СЗ взлетела до небес. Мне плохо, ломка, не хватает его ужасно, даже того мизера, который между нами был. Но он был. Начала сомневаться, а вдруг я много хочу? Настроение у меня убито. Очень хочется шагов, слов с его стороны, чтобы я сказала – Да! Конечно! Давай продолжим!

(СЗ его взлетела, потому что она предложила ему расставание, это косяк, так как она не видит размер дисбаланса и не осознает отрицательную динамику своей СЗ. Фигура его большая и достаточно горячая, будь она холодной и уменьшающейся, как было бы при осознании дисбаланса, ее предложение расстаться было бы искренним, осознанным, не манипулятивным и целиком в КП)

Но их нет. В телефоне тишина. Это меня приземляет.

В пт мы должны встретится. Я не знаю, что ждать от него. Не сплю, кручу диалоги, которых не будет. И я не понимаю как себя вести. Какие слова и шаги в этой ситуации будут в КП и нет?

(Пятница уже завтра. Скорее всего он скажет ей то самое “не могу сделать тебя счастливой”, она начнет снижать планку притязаний, говоря ему, что согласна на минимум романтики. СЗ ее чуть приподнялась от письма, но за это время вернулась обратно, где-то в районе 1 наверное. И держала его только некоторая кристаллизация ее фигуры, что называется “привязанность”, “привычка”, для КСЖ как онежьего типа это важный фактор. Он будет отнекиваться, говорить, что “старый солдат, не знающий слов любви”, точнее резко все их забывший. А дальше ситуация может развиваться по двум направлениям. Либо она допустит какой-то косяк, в обвинениях и претензиях, он воспользуется и обидится. Либо она будет умолять его оставить все как есть, а он заведет шарманку про честный путь или про то, что видит, что она несчастна и не может продолжать. И чем больше автор будет умолять, тем меньше ему будет хотеться из-за ее падающей СЗ. А наша автор, скорее всего, так и останется с ощущением, что все сама испортила и оттолкнула любящего человека. Прогноз плохой, потому что выйти из аддикции при таком искажении очень сложно)

Ссориться, обвинять я не хочу. Говорить о моих чувствах будет странно…

(Боюсь, будет в избытке и того, и другого)

Буду очень признательна, если поможете.