 

Путин – “Главным бенефициаром событий в Сирии стал Израиль”

19.12.2024, 15:35, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин, выступая 19 декабря на пресс-конференции, посвященной подведению итогов года, уделил значительное внимание событиям в Сирии, где был свергнут дружественный РФ режим Башара Асада.

“Главным бенефициаром событий, происходящих в Сирии, на мой взгляд, является Израиль. Можно как угодно относится к тому, что делает Израиль, но РФ осуждает захват любых сирийских территорий”, – заявил российский президент.

Коснулся Путин и ситуации в Газе: “Я не знаю, какие цели окончательные преследует Израиль в секторе Газа, но это достойно только осуждения, и мы неоднократно это делали практически на всех уровнях – начиная и с общественного, и в Совете Безопасности ООН”.


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